Trump dispara misil contra CNN

La disputa entre los Trump y CNN ya hasta saca humo.

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., compartió el fin de semana en su cuenta de Twitter un nuevo y explosivo meme sobre la cadena de noticias.

La sátira está basada en un fragmento de la película de acción Top Gun y muestra al mandatario pilotando un avión y disparando un misil contra otra aeronave que porta el logo de CNN.

“Uno de los mejores (memes) que haya visto”, escribió Trump hijo en su mensaje.

One of the best I've seen. 😂🇺🇸😂🇺🇸 https://t.co/rqCplijJ57

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 8, 2017