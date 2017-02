TEJEN ALIANZA PARA PREVENIR EL DELITO

La red de organizaciones sociales para el fortalecimiento del tejido social y la fiscalía de prevención del delito y cultura de la legalidad, representada por Javier Benavides tejen los lasos que representan un esquema de trabajo coordinado entre ambas dependencias, con la finalidad de prevenir a los jóvenes de actos que en un futuro les cause problemas.



A través de talleres de certificación es como se empieza esta relación de trabajo, que acreditará a las asociaciones civiles para que estas a su vez capaciten a más personas y dependencias, creando una cadena, con el principal objetivo de prevenir los actos delictivos en los jóvenes y disminuir la violencia familiar.

Javier Benavides: “la prevención del delito en este momento nos va ahorrar que en 25 años sigamos pensando en comprar armas, chalecos antibalas, patrullas”

Al ser cuestionado sobre los recursos que tiene la dependencia para crear alianzas y programas de trabajo con mayor impacto, resalto que actualmente se está trabajando con recursos limitados, esperando vincular la dependencia que preside con organismos y otras entidades de gobierno que ofrezcan un financiamiento a favor de la cultura de la legalidad.

El fiscal de prevención del delito, consideró que las organizaciones de la sociedad civil, son dependencias que desarrollan actividades que el gobierno no logra cubrir, y que son muy necesarias para el desarrollo natural de la sociedad, comentó qué no obstante siguen funcionando de forma limitada económicamente y que carecen de recursos en varios de los casos, pero aun así no dejan de hacer su labor, puntualizó.