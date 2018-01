Se mantiene lejos de los chismes

Aunque el debut cinematográfico de Danna Paola se llama Lo más sencillo es complicarlo todo, la actriz y cantante dice que ella se mantiene alejada de escándalos y prefiere enfocarse en sus planes, aun cuando siempre la critican por sus relaciones o por comprarse ropa cara.

“Pues es que, si uno trabaja desde los cuatro años, tiene que darse sus gustos”, bromeó.

“Siempre van a hablar, pero mi carrera siempre se ha basado en mi trabajo, en lo que hago, lo que me apasiona, cero escándalos. Mi trabajo siempre ha estado vinculado a las cosas que me hacen crecer como persona y actriz”, aseguró.

La intérprete de Agüita explicó que no por críticas deja de perseguir sus metas, entre las que destacó la música, a la cual volverá este año. “Creo que vivir bajo el ojo de todo el mundo durante 18 años de carrera es súper difícil, no estoy exenta a que todo el mundo no comente sobre lo que hago, que si me fui a comer, que si hice o no hice, porque así es esto. Hoy en día con las redes sociales ahora si que todo el mundo sabe de todos”.

“He regresado muy feliz de España, del viaje, de vacaciones, de trabajo y la vida me ha dado un rumbo maravilloso hoy en día. Estoy muy feliz empezando este 2018 con el estreno de la película y con cosas muy cool que van a venir. Hay que dejar que la vida nos lleve”, afirmó sonriente.

Al igual que ella, Alosian Vivancos, su compañero de reparto en la cinta, dijo disfrutar de viajar y dijo sentirse bien al tener el respaldo y apoyo de su numerosa familia.

“Yo le dedico más tiempo a viajar y a disfrutar de la vida que a la actuación”, bromeó Vivancos. El español explicó que aún cuando sus hermanos, que son 40, se dedican a otras cosas, admiran y reconocen el trabajo que hace.

“Me gusta porque se enorgullecen mucho de mí. Ellos llevan ya muchos años bailando y siendo reconocidos mundialmente y que ellos mismos reconozcan mi trabajo y todo lo que hago, me vuelve loco porque yo los admiro muchísimo”, agregó Vivancos.

Además de su película, Danna Paola estrenó este mes la serie basada en la vida del cantante José José, de quien dijo sentir un profundo respeto y admiración.

“Lo conocí y fue una de las cosas más increíble que me ha pasado, fue impresionante la vibra que tiene el señor, la historia que tiene es impresionante, nos dio la oportunidad y el regalo de poder interpretar gente importante en su vida”.

Sobre sus planes para este año, Danna Paola no descartó la idea de llegar a la meca del cine.

“Tengo muchos viajes, proyectos en el extranjero, mi música. Espero que sí (pueda ir a Hollwyood). Por ahora estoy en otra cosa en el extranjero que no puedo decir todavía, pero estoy muy contenta con la película, con la serie de José José, con el single que estoy preparando y que está por estrenar y con mucho amor”.

Fuente: El Siglo de Torreón