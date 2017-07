Con Estadio lleno la banda MS deleito a los Juarenses con un concierto de más de tres horas, donde interpreto las nuevas melodías de su tour “Es tuyo mi amor”.

Más de 15 mil personas se dieron cita en el Estadio Juárez Vive para disfrutar del show ofrecido por su banda favorita.

Los tan esperados músicos subieron al escenario alrededor de las 22:30 horas de este sábado 08 de Julio para cerrar su espectáculo pasadas las 1:30 horas del domingo.

Durante el evento lograron emocionar a su público con las famosas canciones como; Hermosa experiencia, Por este amor, No me pidas perdón, Me vas a extrañar y los más recientes éxitos de su nuevo sencillo, las cuales se escucharon a una sola voz por todos sus fans.

Los vocalistas dieron la sorpresa a sus espectadores que formaran parte del elenco del grito de Independencia este 2017.

“Está totalmente confirmado que este próximo 15 de Septiembre regresamos a Ciudad Juárez para dar el grito de Independencia”, menciono el famoso Walo, vocalista de la banda.