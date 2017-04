Se le complica a Corral captura de Duarte

-Nada nuevo en informe corralista

-Peniche parece disco rayado

-Castigan a Víctor Talamantes

-Apoyan proyectos de familia de la Vega

-Hasta que da una Jurgen Ganser

-Norteños atoran a Corral

Pese a que el gobierno del estado no ceja ni un ápice en la caza y captura de ex gobernador prófugo, tal parece que la detención o apresamiento de César Duarte Jáquez se complica, al menos por ahora.

Ayer Javier Corral, principal inquisidor de Duarte, dio a conocer que el ex mandatario priista no puede ser detenido en Estados Unidos toda vez que allá corre el trámite de una visa de inversionista, la cual solicitó el “ballezano” para vivir de manera permanente en aquel país.

Lo anterior no es un buen pretexto que se está inventando Corral para justificar la no captura del ex gobernador. Duarte continúa escondido en el Paso, Texas, con la expectativa de una resolución a su favor de las autoridades norteamericanas que le conceda la licencia de negocios para residir en el vecino país.

Hasta hoy César Duarte gana la batalla, pero de un momento a otro su suerte puede cambiar y tal vez los chihuahuenses lo vean con las esposas puestas y tras las rejas, tal y como los veracruzanos vieron al otro Duarte que también anduvo evadiéndose de la justicia por algunos días, pero finalmente fue capturado.

——–

Bajo este panorama de la mala suerte, Javier Corral Jurado vino a Ciudad Juárez a presentar su balance de los primeros seis meses de gobierno. No hubo nada nuevo, tal y como lo vaticinamos aquí en Cañonazos “todo casi ya estaba dicho”.

Algunas cosillas que aterrizó con enfoque muy localista que ni al caso recordar y por supuesto las cuentas alegres de todo informe inflado por los que elaboran los reportes.

El evento fue bueno, puro VIP. Hubo buena convocatoria. Aunque hubo voces de esas con toque intelectual con tendencia izquierdosa que comentaron: “faltó la representación del pueblo”.

En primera fila el independiente Armando Cabada, quien por cierto, no se despegó del mandatario estatal, incluso desde un día antes convivieron en el juego de Bravos allá en el Benito Juárez en donde por cierto la popularidad de alcalde superó a la figura del gobernador entre la raza futbolera.

Algunos funcionarios de primer nivel del gobierno independiente asistieron al evento y cruzaron los dedos cuando el mandatario estatal anunció inversiones millonarias para la frontera con la esperanza de que verdaderamente los recursos bajen a los fronterizos, y que algunos sean canalizados vía gobierno municipal.

Pero en el estado ya dieron la instrucción para que las obras lleven el sello del gobierno del estado y no del municipio.

Le quieren acotar el camino al independiente y menos darle carreta para que se suba a ganar terreno para su peculio político electoral rumbo a la reelección.

——–

Cabada quien aprovechó al máximo este evento, como todos los del gobierno del Estado donde se agarra buena liana, pues logró que en lo subsecuente fuera tomado en cuenta para nuevas inversiones en esta frontera.

A pesar de los esfuerzos que el presidente había hecho para lograr acuerdos, estos no habían sido posibles, se dice que hubo afinidad por la denuncia que Cabada pudiera contra los ex presidentes municipales Serrano-González por el presunto fraude en alumbrado público.

Sin embargo está denuncia se da por el mal trabajo que ha realizado está administración municipal en cuanto al manejo de sus recursos y la manera tal directa en que se han dado los contratos de obra a sus más cercanos amigos, como dicen por ahí, sólo para taparle el ojo al macho.

——-

Ya que abordamos tema del municipio y así como señalamos las malas acciones, también es justo mencionar las buenas.

Y esto a raíz de que el director de Ecología, Jurgen Ganser Carbajal, logró establecer una feria ecológica con beneficio directo a la ciudadanía, el día de ayer y toda esta semana estarán los centros de verificación en la explanada de la presidencia municipal realizado la revisión a los automóviles de los trabajadores del municipio.

Cabe señalar que el costo del engomado es de 120 pesos y el director, con autorización del presidente, logró sacrificar una tercera parte del costo, logrando que todos aquellos que aprovechen puedan tener un ahorro de 40 pesos en la revisión es decir el costo será de 80 pesos.

El día de ayer no hubo mucha afluencia pero se espera que en días próximos pueda resultar en un éxito.

——-

Regresando al evento de ayer en las primeras filas también estuvieron el secretario de gobierno César Jáuregui Robles, el Fiscal General César Augusto Peniche y la secretaria Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, quienes fueron los más solicitados por la prensa.

El fiscal por los casos del homicidio de la periodista Miroslava Breach que ya cumplió un mes y los presuntos autores materiales e intelectuales –ya identificados, según la propia autoridad- y a la fecha no han sido detenidos.

El otro caso por el que los reporteros se fueron como abejas a la miel fue el del ex gobernador prófugo de la justicia chihuahuense César Duarte Jáquez.

En ambos asuntos, el Fiscal Peniche ya parece disco rayado con sus respuestas a los medios, en el de Miroslava sólo atinó en decir que son cuidadosos al no anticipar resultados ni permitir distractores en la investigación del caso.

Por cierto en el evento de ayer un grupo de compañeros reporteros del desaparecido periódico Norte atoraron al gobernador Javier Corral para exigirle el esclarecimiento del homicidio de Mirosalva y garantías de seguridad para el ejercicio libre del periodismo.

También lo cuestionaron sobre lo que apunta será homicidio de Matilde Gil Herrera, la esposa del diputado Rubén Aguilar Jiménez. Tampoco hay indicios para encontrar a los supuestos homicidas.

Matilde permanecía desaparecida desde el pasado 5 de abril y ayer fue encontrada sin vida en el municipio de Aldama. En el asunto del ex gobernador Duarte el Fiscal no va más allá de lo que declara el gobernador Javier Corral Jurado.

————

Por más que intentaba el doctor Víctor Talamantes colocarse al lado del gobernador Javier Corral en la ceremonia de inauguración del mastógrafo y área de consulta externa en el Hospital de la Mujer nomás no pudo.

El doctor Talamantes cayó de la gracia de algunos recalcitrantes panistas después de que obedeció a sus intereses personalismos para trabajar en la administración priista que encabezó el hoy prófugo César Duarte.

En aquel entonces el doctor fue fuertemente criticado por sus compañeros de partido y a éste le importó un comino para seguir apoyando al gobierno de Duarte Jáquez. Esta acción no fue bien vista por los panistas.

Víctor Talamantes logró mantenerse en el puesto, pero no crean perdió simpatía con sus compañeros de partido que ahora lo ven con desconfianza después de que se vendió al gobierno estatal pasado.

——-

Los funcionarios de primer y segundo nivel de gobierno del estado ya recibieron línea de palacio para defender a capa y espada los proyectos entre los que destacan la construcción de un nuevo estadio fútbol.

Así como apoyar el proyecto ejecutivo de la construcción en agosto próximo de la escuela primaria Federico de la Vega Mathews. Ambos son compromisos del gobernador Javier Corral Jurado con la familia de la Vega a la que por cierto no termina de pagarle la factura por los favores recibidos en su campaña.