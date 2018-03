Se agarran a golpes luego de ingerir bebidas alcohólicas

By

Ciudad Juárez, Chih-. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de Patricia C. y Leoncio C. C., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones.

Agentes municipales atendieron un llamado recibido en el número de emergencia 911, donde reportaron una riña familiar en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Cañón Del Río, en la colonia Valle de los Olivos.

Al llegar al lugar del reporte se entrevistaron con la quejosa, la cual les manifestó que su madre se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de su padrastro, por lo que comenzaron a discutir para luego agredirse a golpes lesionándose mutuamente, motivo por el cual ambos fueron puestos bajo arresto.

Previa lectura de derechos, Patricia C. de 42 años y Leoncio C. C. de 34 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente y que sea ahí donde se determine su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes señalado.