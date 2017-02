Presentará municipio proyectos ejecutivos para pavimentar calles

14 de Febrero de 2017

Ciudad Juárez, Chih-. El Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, anunció que la próxima semana serán presentados los proyectos ejecutivos para las vialidades que serán pavimentadas.

Esto, señaló, durante una sesión extraordinaria que convocará el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de los Puentes Internacionales.

El Alcalde indicó que el lunes 20 de febrero sesionará este organismo y, durante la misma semana, llevará a cabo una sesión extraordinaria donde el gobierno municipal podrá presentar los proyectos que ya están terminados.

El recurso para pavimentar las calles es con poco más de 212 millones de pesos, dijo el edil, quien además indicó que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) se encargó de realizar los proyectos.

“Aquí el problema es que no se avanza porque no se presentan proyectos ejecutivos debido a que no los hay. Sí están autorizados los recursos pero no hay proyectos, por ejemplo, no está terminado el del CITA, y está autorizado el recurso para pavimentación, pero no había proyecto ejecutivo, nos tuvimos que poner a trabajar en eso y ya los tenemos terminados”, explicó el alcalde.

Una vez que sean autorizados, el Municipio licitará las obras de pavimentación para iniciar con los trabajos en base al diagnóstico de las vialidades que requieren atención.

El Presidente Municipal, dijo que en la licitación podrán participar las compañías que así lo deseen, pero ganará aquella que ofrezca el mejor precio y además la mejor calidad en sus trabajos.

Explicó que el recurso para estas obras ya se encuentra en el banco, y debido a que este cobra cierto capital por no utilizarlo, es necesario iniciar cuanto antes con la pavimentación de calles, cuya situación también ha sido un problema en Juárez.