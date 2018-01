¿Por qué buscaba el FBI a Andrea García?

Se busca. Andrea, la hija de Andrés García, está desaparecida, así lo informó la edición Basta! El pasado 16 de enero se dio a conocer la preocupación de María Fernanda por no saber nada de su hija.

De acuerdo con la publicación, un amigo cercano a la mamá de la conductora afirmó que se encontraba mal debido a que se le había diagnosticado cáncer, además de que al tratar de comunicarse con Andrea no había tenido éxito.

Días más tarde, TV Notas confirmó vía Andrés García, la ausencia de la actriz y ante la preocupación por no saber de su paradero, se solicitó el apoyo del FBI.

En esta ocasión me ha hablado su mamá y hasta ayuda al FBI hemos pedido y aquí en México hemos buscado al Ejército”.

Sin embargo, el actor dijo que Andrea es muy dada a desaparecer y dejar de tener contacto con la familia por varios días…

Horas más tarde…

En la cuenta de Instagram de la actriz, en la que no tenía actividad desde el 30 de diciembre, apareció una imagen con un mensaje.

“How we feel about our selves , sets the tone to our relationship with others. Have a happy safe weekend”.

Fuente: Excélsior