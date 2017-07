Pentágono confirma muerte del nuevo líder del Estado Islámico

El jefe del Estado Islámico en Afganistán, Abu Sayed, fue abatido por fuerzas estadounidenses en la provincia de Kunar, de acuerdo a información que reveló hoy el Pentágono.

La encargada de Relaciones Pública del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Dana White, dio a conocer la noticia en un comunicado de prensa.

“Las fuerzas armadas mataron a Abu Sayed en un bombardeo al cuartel general del grupo en la provincia de Kunar el 11 de julio’, explicaron en el sitio web del Departamento de Defensa.

U.S. forces killed Abu Sayed the emir of #ISIS-K in a strike on the group's headquarters in #Afghanistan. Statement: https://t.co/Wvo9zHC6B4

— Dana W. White – DoD (@ChiefPentSpox) July 14, 2017