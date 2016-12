Pasa la deuda pública; Corral pagará costo político

-Miguel La Torre, de diputado palero no lo bajan

-Lógico tema del paquete fiscal saltó a partidos

-Brilla más estrella de Fuentes Téllez que la de Karina

-Cabada le pega “bailada” a regidores

-Se hacen “patos” con recursos del Pronapred

Sin problemas pasó el paquete económico fiscal para el próximo año de gobierno del Estado, tal y como todo mundo lo había previsto y con ello la posibilidad de la administración de Javier Corral Jurado adquiera deuda hasta por 4 mil millones de pesos.

Finalmente hicieron lo que tato le criticaron al anterior gobierno priista comprometer los recursos públicos futuros. Bien dice el popular refrán más pronto caen un hablador que n cojo.

Pese a la oposición y a los pequeños gritos del PRI y Morena la Ley de Ingresos se aprobó por la mayoría panista con el apoyo de otros mini grupos parlamentarios y fue como pasar un cuchillo sobre la mantequilla. Así de fácil.

En conclusión los números propuestos en el anteproyecto de la Ley de ingresos no se modificaron y la hacienda pública habrá de percibir la cantidad de 58 mil 356 millones 79 mil 809 pesos.

Más los agregaditos millonarios provenientes de la bursatilización de los bonos carreteros hasta por 4 mil millones de pesos para poder aparejar el presupuesto de egresos cuya erogación quedó en 61 mil 955 millones de pesos para todo el 2017.

El costo político que habrá de pagar el gobierno de Corral será alto por la deuda que ha contraído su administración y seguro pesará mucho en las próximas elecciones. El respetable se la cobrará caro y más cuando la critica en contra de la deuda fue su bandera para señalar y reprochar al otrora gobierno duartista.

Y mientras el actual gobernador no cumpla su promesa de llevar a César Duarte a la cárcel su futuro político y sus intereses de seguir trascendiendo en las lides electorales al igual que su partido el PAN es incierto.

——–

Como en feria le fue al diputado Miguel La Torre, coordinador de la fracción del PAN, a quien le llovieron todo tipo de criticas por su influencia y operatividad en la aprobación de la nueva deuda pública.

Desde el señalamiento del supuesto error de redacción del nuevo préstamo bajo el esquema de la bursatilización –un error que costará a los chihuahuenses de 2 mil 200 a 4 mil millones de pesos-, hasta la aprobación del paquete y al final nadie se tragó ese cuento del supuesto error.

Es lógico que nadie firmó sin antes ver los números y el artificio bajo cuerda del nuevo empréstito, refriteado por el titular del actual ejecutivo del anterior gobierno y avalado por el diputado La Torre Sáenz.

——–

Era lógico, el escabroso tema de la aprobación de le Ley de Ingresos y el aval del Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2017 saltó hasta los partidos políticos de PRI y PAN cuyos líderes opinaron al respecto.

Por el lado del blanquiazul, el dirigente estatal Fernando Álvarez y por el PRI Guillermo Dowell jugaron su papel, el primero para respaldó al gobernador Corral y la decisión de la mayoría en el Congreso, y el segundo desacreditó el balance negativo por 3 mil 599 millones de pesos por el que el gobierno estatal tendrá que recurrir a la deuda para solventarlo.

Los priistas cuestionaron, ¿por qué esconder que se trataba de 4 mil millones y no 2 mil 800 lo que proponían? ¿Por qué el gasto es similar al del año pasado cuando manejan que será un gobierno austero?

——–

Por cierto en este mismo tema de la discusión del paquete económico, en el tricolor muchos se preguntan dónde está la diputada Karina Velázquez, líder del grupo parlamentario del PRI porque su estrella nomás no brilló en la lucha contra el PAN.

La que jaló todos los reflectores, cámaras y micrófonos fue la diputada juarense Adriana Fuentes Télles quien supo aprovechar muy bien la situación y su condición como actora principal en este asunto para demostrar liderazgo.

La estrella de Fuentes brilló más que el de su compañera de bancada que hasta ahora no ha sabido llevar un buen liderazgo como lo ha demostrado la diputada juarense. No en balde las diferencias por la coordinación de la bancada tricolor al inició de la legislatura.

———

Buena bailada les puso el alcalde Armando Cabada a los regidores de todos los sabores en la sesión de Cabildo de este jueves.

Y es que durante la discusión para la aprobación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, la regidora Laura Nayeli Rodríguez Mireles sacó a relucir el asunto de la desaparición de Ecología como dirección.

Para no hacer el cuento tan largo la edil vertió todos sus argumentos por los que la dirección de Ecología no debe desaparecer, como propusieron los mismos regidores independientes, y al final del día salió victoriosa.

Rodríguez Mireles fue secundada en su propuesta por los regidores del PAN y del PRI, posteriormente y sorprendentemente por el presidente municipal por lo que no quedó mucha opción al resto de los regidores para seguir manteniendo su posición.

A última hora por unanimidad del Cabildo decidieron mantener la dirección de Ecología que actualmente mal dirige Jürgen Ganser Carbajal.

——–

Ya lo comentábamos aquí en este espacio de opinión en contraste a lo que sucede en el Estado respecto al paquete fiscal para el siguiente año, aquí en el municipio no habrá deudas, por lo menos hasta ahora.

Ayer el presidente municipal Armando Cabada se pronunció al respecto y aseguró que en su administración no contratará ningún tipo de crédito porque las finanzas públicas municipales no aguantan una carga más de deuda.

Además indicó que el presupuesto para 2017 no sufrirá alteraciones y todos los recursos producto del ahorro será destinado a obra pública, pese a los recortes federales que pudieran presentarse.

Afirmó que su gobierno evitará gastos innecesarios para ahorrar y destinarlo todo a obra pública. El Presupuesto será aprobado por el Cabildo a más tardar el miércoles o jueves de la siguiente semana.

——-

Hoy algunas organizaciones de la Sociedad Civil como la Red por la Transparencia y la Mesa de Seguridad saldrán a hacerla de emoción por la falta de limpieza y de información en la asignación de los recursos Pronapred que están pendientes en este 2016.

Entre las OCS´s ya no se sabe dónde quedaron los poco más de 22 millones de pesos que están pendientes de asignar a las organizaciones civiles para sacar adelante proyectos tendientes a la prevención del delito.

Vale recordar que la anterior administración estatal, ni el municipio no repartieron esos recursos y aún están pendientes de asignación.

El caso es que ya se va a terminar el año y no hay transparencia en este asunto, ni el municipio, ni en Estado. Primero se había comentado que sería la administración municipal que encabeza Armando Cabada la encargada de repartir el pastel, pero luego que siempre no, que sería el Estado. Hoy no se sabe nada.