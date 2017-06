Otro tiroteo en EU: reportan al menos 2 muertos en San Francisco

Un tiroteo ocurrido en un centro de mensajería UPS del área de Potrero Hill (San Francisco) dejó hoy al menos dos muertos y “múltiples heridos”, informó el diario ‘San Francisco Chronicle’, que cita como fuentes a las autoridades.

UPS confirmó en un comunicado que el sospechoso es un trabajador de la empresa.

El hospital general de San Francisco ha confirmado que ha acogido múltiples víctimas provenientes del lugar de los hechos, pero no ha dado detalles ni sobre el número ni sobre la gravedad de los heridos.

El periódico ha publicado unas fotografías donde aparecen dos posibles cuerpos tapados con unos plásticos amarillos, pero las autoridades, por ahora, no han confirmado si hay muertos.

La policía ha pedido a través de Twitter evitar la zona.

