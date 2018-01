Muro será pagado por México ‘directa o indirectamente’: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy que el muro fronterizo será pagado “directa o indirectamente” por México y aseguró que nunca ha cambiado su percepción cómo debería ser la barrera física, contradiciendo así a su jefe de gabinete, John Kelly.

“El Muro será pagado por, directa o indirectamente, o a través de un reembolso a largo plazo, por México, que cuenta con un absurdo superávit de 71.000 millones de dólares con EE.UU.”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018