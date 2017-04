Mueren policía y perpetrador de tiroteo en París

Un policía murió el jueves y otro resultó herido en un tiroteo en el centro de París, informaron autoridades.

La persona que le disparó a los oficiales en los Campos Elíseos murió, aseguró una fuente policial.

” pic.twitter.com/vowGSHrZ5J

— dotemirates (@dotemirateseng) 20 de abril de 2017

Otra fuente de la policía sostuvo que el hecho, ocurrido pocos días antes de la elección presidencial en Francia, involucró al menos a dos atacantes. En tanto, un testigo dijo a Reuters que uno de los hombres salió de un auto y comenzó a disparar con una ametralladora.

La policía, que pidió al público que no se acerque a la zona, dijo originalmente que el evento podría tratarse de un acto terrorista, pero luego tres fuentes de la fuerza señalaron que parecía tratarse de un robo a una armería.

“MORE — Paris shooting was very probably ‘a terrorist act’; shooter ‘neutralised’ after attack: policehttps://t.co/pO0CNYJkxlpic.twitter.com/W5VFtCHVjZ

“— DAILY SABAH (@DailySabah) 20 de abril de 2017

Más tarde el jueves, el Ministerio del Interior de Francia dijo que todavía es demasiado pronto para especular sobre el motivo del ataque.

Un periodista de Reuters vio un helicóptero volando bajo sobre el centro de París, en lo que parecía ser una medida de seguimiento del hecho de la policía.

El canal de televisión BFM mostró imágenes del Arco del Triunfo y de una parte de los Campos Elíseos en las que se veían muchos vehículos policiales y agentes fuertemente armados cerrando el área.

El incidente se produjo mientras los franceses se preparan para votar el domingo en una disputada elección presidencial. Francia está en estado de emergencia desde 2015 y ha sufrido una serie de ataques de militantes islamistas que dejaron más de 230 muertos en los últimos dos años.

Fuente: Excélsior