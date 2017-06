Macron ensayó el largo apretón de manos con Trump

By

El presidente francés, Emmanuel Macron, ensayó viendo numerosos videos el largo apretón de manos que mantuvo en su primer encuentro con su homólogo estadunidense Donald Trump y que llegó a molestar a este por su duración, publicó el diario Le Monde.

De acuerdo con el prestigiado rotativo, Macron “se preparó concienzudamente para resistir al apretón de manos (agitado) de Donald Trump el 25 de mayo” en Bruselas, Bélgica, durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

“Macron había visto videos de todos los saludos de mano de Trump”, aseveró un cercano al presidente Macron al periódico francés.

“Gracias a este entrenamiento el jefe de Estado aguantó el golpe de su primer encuentro con Donald Trump. Macron incluso retuvo la mano de su homólogo mientras que este intentaba retirarla por dos veces”, señaló Le Monde.

El propio presidente francés reconoció haberse preparado para saludar a Trump con la mano.

“Mi apretón de manos con él no fue inocente, no es el alfa y el omega de una política sino un momento de verdad. Había que mostrar que no haríamos concesiones, incluso simbólicas”, declaró Macron en una entrevista reciente con el diario galo JDD.

Según el periódico The Washington Post el saludo de mano de Macron irritó a Trump por la resistencia mostrada por el presidente francés, hasta el extremo de que su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo del clima de París habría sido en parte debida a este episodio.

Fuente: Excélsior