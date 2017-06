Le sacan “los trapitos al sol” a Carlos Gutiérrez Casas

By

-Sindicato y JMAS negocian en lo oscurito

-Ale de la Vega se pone “brava”

-Aspirantes a la silla de Cabada coinciden en pasarela

-El Puma hace pasar mal momento al rector de la UACJ

-Disque Chávez Nápoles quiere fundar un partido

TRAS poner en evidencia las brunas y adelantadas pretensiones del visitador Carlos Gutiérrez Casas por la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hasta la redacción de Cañonazos nos llegó más información sobre éste personaje.

NUESTRAS fuentes se refirieron al abogado como el ombudsman “garrote”, no es un calificativo que se haya ganado a chaleco en ICSA, no. El alias es debido a que gritonea a todo aquel funcionario que se deja o que ignora las facultades de su cargo.

NOS ASEGURAN que además de tener atemorizada a todo el personal de la CEDH en Juárez, hasta el mismito responsable Rodolfo Castro, Carlos viola el secreto que debe de guardar de las quejas a su cargo y sobre todo aquellas que tiene que ver con menores de edad.

FUE EL caso que se presentó la semana pasada cuando ventiló a los medios de comunicación la queja de una alumna que se puso un tatuaje en su brazo, y que por tal hecho sería expulsada y no tendría lugar en la graduación, situación que nunca aconteció por decisión de coordinador de los Cobach en Juárez Eduardo Limón.

EL ARTÍCULO 8 del Reglamento Interno de la CEDH establece que “el personal de la Comisión Estatal manejará de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de su competencia, salvo lo previsto por los artículos 46, 49, 51 y 57 último párrafo, de la ley, o por otros ordenamientos”.

RECUERDAN que Gutiérrez Casas entró como “visitador” eso hace ocho años gracias a la negociación que logró en lo obscurito entre el PRI y PRD -cuando éste militaba en ese partido, que por cierto hoy ya no le simpatiza-. Ahora es ‘ultra fan’ del Pejelagarto a quien promueve en todas partes.

EN SU afán de llamar la atención del gobernador Corral, de los panistas y de los diputados azules, Gutiérrez Casas busca reflectores y coyunturas para hacerse notar y lo consideren en la próxima sucesión de la CEDH.

EL PROBLEMA es que para nada le importa la imagen de la CEDH, él pregona que cuenta con el apoyo del presidente José Luis Armendáriz y del propio Andrés Manuel López Obrador, El Peje para llegar al máximo cargo de la Comisión.

——-

LOS QUE siguen enfrascados en una sarta de intereses casi, casi mezquinos son los líderes del sindicato con los directivos de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS).

AL INICIO de semana los representantes del sindicato sostuvieron una encerrona con funcionarios de la descentralizada para resolver entuertos que nomás no han podido remediar desde que arrancó la actual administración.

Y ES QUE el jaloneo por las plazas, los dineros, los controles, las proveedurías y otras linduras se han puesto intensos.

EN LA mencionada reunión el Sindicato cedió un poco y sus líderes están dispuestos a bajar el número de trabajadores para que sean dados de baja; proponen que en lugar de 270 que pretende la dependencia estatal, se sacrifique a 220 trabajadores sindicalizados para que sean liquidados. Los acuerdos los hace Agustín Molina, líder vitalicio del Sindicato.

——–

LA CREMA y nata de la iniciativa privada se dio cita este lunes -día de gira por Ciudad Juárez del gobernador Javier Corral- en reconocido salón de eventos de la socialité fronteriza.

EL ENCUENTRO fue convocado por Alejandra de la Vega, flamante secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua a petición de los propios líderes y empresarios juarenses.

AHÍ ESTUVIERON en primera fila Don Jaime Bermúdez Cuarón; el ex gobernador Pancho Barrio ahora súper empresario; Carlos Murguía, restaurantero; Lalo Romero; Rómulo Escobar; Rodolfo Martínez; Raúl de León; Manuel Sotelo; Juan Carlos Talavera, entre otros.

LA REUNIÓN se tornó tersa y tranquila. No hubo reclamos por parte de los asistentes hacia el gobernador quien largo y tendido habló de los avances de su gobierno en todos los tópicos ya bien masticados.

LA ANFITRIONA propuso a los empresarios exigir al Estado espacios e inversiones tal como lo hace Chihuahua ante la federación. Les enfatizó que no desaprovechen la oportunidad.

——-

LOS AMPLIOS y fastuosos pasillos del Centro Cultural Paso del Norte se convirtieron en pasarela política, la cual fue recorrida por aspirantes a la presidencia municipal de Juárez, durante la presentación del programa “Kórima Comparte” cuya ceremonia de arranque la encabezó el gobernador Corral.

SALUDADOR hasta más no poder y por la vía libre se vio al promotor del gobierno abierto Carlos Angulo Parra quien hace todo lo posible por ganar simpatías principalmente de los panistas.

POR LA vía institucional, Ramón Galindo Noriega le puso mucha crema a sus tacos durante su participación como orador para ganarse el aplauso de los asistentes. Galindo es uno de los que quieren la silla que ahora calienta Armando Cabada, quien por cierto estuvo al lado del gobernador Corral.

LOS QUE también anduvieron muy activos fueron Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación, Cultura y Deporte y la empresaria Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, ambos también suenan como aspirantes a la alcaldía.

TODAVÍA falta mucho para las definiciones, pero a leguas se ve que todos estos personajes traen intereses por gobernar Juárez. Ya veremos de qué cuero salen más correas. Al tiempo.

——-

POR CIERTO para muchos el programa “Kórima Comparte” sólo es un ramillete de buenas intenciones, no es que éste columnista sea ave de mal agüero pero… una sociedad como la fronteriza “fría” y defraudada por sus gobiernos será muy difícil que le entre con fibra a una dinámica como la propuesta.

——–

EL QUE se llevó un mal sabor de boca al concluir la ceremonia protocolaria del programa “Kórima Comparte”, fue el rector de la UACJ Ricardo Duarte Jáquez porque fue increpado por el belicoso José Luis Rodríguez Chávez “El Puma”.

EL ACTIVISTA le reclamó al rector que cómo era posible que la calidad de la educación en el instituto de Ingeniería y Arquitectura estuviera cayendo considerablemente.

TAMBIÉN le reclamó que la universidad no tenga a los maestros más preparados y que profesionistas como él que fue el arquitecto del año en 2006 y ex director de Obras Públicas no le dieran trabajo como docente.

LO VERGONZOSO fue que el reclamó lo hizo con voz en cuello y se enteró medio teatro Hugo Rascón Banda que estaba “full” al terminar dicho evento masivo.

——–

LUEGO de algunas promesas incumplidas, allá en palacio municipal ya empiezan a ver señales de vida de algunos actores políticos que participaron abiertamente con el entonces candidato independiente Armando Cabada.

UNO DE esos inconformes es el líder llantero Ernesto Chávez Nápoles quien está listo para dar la batalla en el 2018.

POR LO PRONTO Chávez Nápoles está visitando algunos municipios del Estado para empezar a formalizar un nuevo partido, convocando a asamblea en cada cabecera municipal como parte del requisito para poder registrar nuevo instituto político.

VEREMOS en qué termina está pretensión, de lograrlo podría meterle un susto al alcalde. Ajá…