Le doblan las manitas a “Nachito”

-¿Congreso decidirá futuro de la ASE?

-Periodista no confía en gobierno estatal

-Cabada va al Congreso del Estado

-Mota Allen no da su brazo a torcer

-Fue Yáñez quien soltó lana para estudio de alumbrado

Tras la pelotera que se armó entre el titular del ejecutivo y diputados locales por el control de la Auditoría Superior del Estado (ASE), finalmente terminó la bronca con la renuncia de Ignacio “Nachito” Rodríguez Bejarano al encargo de Auditor.

La disputa fue diaria durante 20 días seguiditos, de puro estrés para los involucrados, entre ellos para el propio Nachito y para Armando Valenzuela Beltrán, quien nuevamente se queda como encargado provisional de la Auditoría.

El estira y afloje estuvo canijo entre los operadores de palacio y los diputados de todas las fracciones al interior de la torre legislativa y de los grupos internos de Acción Nacional.

Rodríguez Bejarano que sufrió todo tipo de embates hasta que lograron bajarlo de la ASE. La presión fue mucha. Ahora será el Congreso del Estado quien dicte lo que procede luego de la renuncia de “Nachito”.

——–

La periodista Patricia Mayorga busca asilo político en los Estados Unidos luego de que su vida corre peligro en México. La corresponsal de El Diario en Chihuahua y de Proceso habría sido amenazada de muerte junto con la periodista Miroslava Breach asesinada el pasado 23 de marzo.

El gobierno estatal mantuvo en total secrecía la protección de Mayorga pero según trascendió la periodista no confía en las autoridades mexicanas por lo que está dispuesta al exilio para poner a salvo su vida.

Es lamentable que un periodista tenga que abandonar su lugar de origen porque aquí no encuentra garantías para salvaguardar su integridad y ejercer libremente el periodismo en Chihuahua.

——–

En los corrillos de la Unidad Administrativa Benito Juárez trascendió que el alcalde Armando Cabada viajaría este jueves a la Ciudad de Chihuahua para visitar el Congreso del Estado.

El independiente tiene varios pendientes en poder legislativo como las reformas electorales en el tema preciso de las candidaturas independientes.

No se sabe si el presidente municipal será recibido por los integrantes de algunas comisiones o pudiera solo reunirse con algunos legisladores.

——-

El ex director de Protección Civil del municipio, Fernando Mota Allen pretende ampararse para poder lograr su jubilación en el municipio, ya que ha estado dando vueltas y vueltas a Recursos Humanos y no le dan una respuesta satisfactoria.

La indefinición ya trae loco al gran maestro de la Logia Cosmos que se ha topado con pared y la falta de apoyo de los actuales inquilinos de la presidencia municipal.

Mota Allen solicitó su jubilación en la otrora administración de Enrique Serrano, sin embargo la regidora panista de aquel entonces Norma Sepúlveda no firmó la jubilación y el expediente quedó en la congeladora.

Ahora pretende que esta administración le pueda dar seguimiento a su trámite o en su caso buscara la protección de la ley federal. Al tiempo.

——-

El director de la Operadora Municipal de Estacionamientos, Jorge Emilio Yáñez resultó ser el tesorero de la Asociación Civil “Así las cosas Armando”, quien según dicen soltó un buen billete para la realización del proyecto de alumbrado público.

Al parecer los 100 mil pesos que erogó la asociación fueron de un remanente de la campaña del ahora presidente municipal, Armando Cabada.

La duda que queda entre los grillos, es sí la cantidad mencionada fue declarada ante el Instituto Estatal Electoral por tratarse de recursos exprofeso para dicha campaña del año pasado.

El titular de la descentralizada municipal se hace ojo de hormiga ya que el como tesorero, seguramente fue el que expidió el chequesote para hacer el estudio de alumbrado público. Así las cosas Armando.