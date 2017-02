Las Fortalezas de México ante la Amenaza de Trump

Por.- Carlos Angulo Parra

Se ha vuelto lugar común el hablar de Trump y de sus amenazas para México, pero creo que la mayor amenaza que tenemos proviene de nuestro gobierno, respecto a la forma que ha venido reaccionando frente a esta amenaza. Percibo una disposición poco digna de Videgaray y del Presidente Peña de ponerse “a las órdenes” de Trump y sus allegados, nos deja muchas dudas ese sospechoso acercamiento de Don Luís con el yerno de Trump.

Lo que quiero humildemente aportar en esta entrega de mi Columna, es lo que considero como las fortalezas que tenemos ante la inminente amenaza que se presenta. Es por ello que propongo estas líneas a seguir:

1.No adelantarse a las negociaciones.-

Considero pésima la estrategia de nuestro gobierno de ir pronto ante Estados Unidos a negociar el tratado. Que yo sepa el gobierno de Estados Unidos no ha notificado formalmente su deseo de renegociar el tratado o de denunciarlo. Lo que tenemos es una retórica negativa, por lo que acudir adelantadamente a ponernos prestos a hacer una negociación ante un enemigo declarado, da muestras de debilidad, por ello, hay que esperar que Trump diga qué quiere específicamente, de lo contrario, nos va a aplastar, como lo ha declarado en su libro The Art of the Deal.

2. Esperar pacientemente a que digan ellos qué quieren.-

Es mucho mejor seguir la estrategia del chinito, “di tu plimelo”, es decir, es mucho mejor que ellos muestren su deseo o sus cartas primero y qué intenciones tienen, para que nosotros lo analicemos con frialdad y con serenidad para dar una respuesta clara y concisa.

La competitividad de Estados Unidos depende en mucho de sus intercambios comerciales con México y Canadá, por lo que no debemos desaprovechar estos factores económicos.

3. Encontrar a aliados en los Estados Unidos.-

México, como nunca, ha tenido tantos aliados dentro de los Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que los grandes centros de población no apoyaron a Trump, como las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle. También hay estados muy vulnerables a una guerra comercial con México, cuyas economías son muy poderosas en la Unión Americana, como California, Texas, Illinois y Nueva York, en donde se encuentran grandes centros de toma de decisiones políticas y económicas.

4. No tener miedo a la cancelación del TLCAN.-

Ya lo han dicho economistas y expertos en comercio exterior, con la cancelación del Tratado, Estados Unidos no puede imponer aranceles elevados a México porque no se lo permite la Organización Mundial de Comercio, y la violación de sus reglas pondría a Estados Unidos en una situación vulnerable, porque los aranceles altos repercutirían en última instancia en sus consumidores, en productos como automóviles, línea blanca, electrónica, productos para el hogar y artículos para la salud, teniendo un impacto aún más negativo para su economía, al generar inflación y la importación de productos europeos y orientales, destruyendo cadenas productivas estadounidenses que están entrelazadas con las manufacturas mexicanas.

5. Usar nuestras fortalezas en los productos agrícolas.-

Debemos de tomar en cuenta, que los Estados Unidos venden miles de millones de dólares en granos a México, por lo que una guerra comercial con nuestros vecinos podría afectar grandemente las exportaciones de granos, pegándole de gravedad a áreas de Estados Unidos que apoyaron a Trump, pudiéndose generar una espiral de repudio a las políticas de Trump en el interior de Estados Unidos que pondría en riesgo la mayoría republicana que ahora tienen en el Congreso, que tiene procesos de renovación bianuales.

6. Usa tus fortalezas en la apertura energética. -

Debemos de tomar en cuenta, que la energía es una exclusión dentro del TLCAN, la apertura energética en nuestro país abre grandes posibilidades de inversión para empresas estadounidenses, que no se encuentran protegidas bajo las cláusulas del TLCAN, si otorgamos esas protecciones a los demás países del mundo excluyendo a los Estados Unidos, ponemos a sus empresas de energía en una situación desfavorable, pudiendo tener a las empresas estadounidenses de energía como aliados, ante la amenaza de una guerra comercial.

7. Usar las palancas en el control de seguridad continental.-

México, como país, es un gran colchón de protección para la seguridad del continente de Norte América, puesto que contiene las migraciones de Centro América, impidiendo así la penetración de grandes flujos migratorios de esa región.

Además, México tiene una gran cooperación con los Estados Unidos en el combate al narcotráfico y en la lucha en contra de la delincuencia organizada, si México deja de colaborar en esos ámbitos, realmente le puede causar a Estados Unidos un ambiente de inseguridad.

Conclusión:

Que no se nos olvide, que nuestra gran fortaleza es lo que los mexicanos podemos hacer hacia el interior para mejorar nuestra competitividad.