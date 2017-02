Lady Gaga, ‘monstruosa’

La cantante Lady Gaga creo un despliegue tecnológico en el centro del campo del NRG Stadium de Houston, Texas, como parte del espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón LI, que disputaron Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones de Atlanta.

Mientras los equipos descansaban en los vestidores, Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, saltó a un escenario multicolor y profusamente iluminado con un espectáculo de luces provistas por decenas de drones que sobrevolaron el escenario.

Ante un público que coreó cada uno de sus pasos, la cantante neoyorquina, llamada también “Mother Monster”, interpretó sus más grandes éxitos, tales como Bad Romance, Poker Face, Born This Way, Just Dance y Telephone, ataviada con un traje tipo bikini azul de apariencia metálica.

El despliegue tecnológico siguió cuando en la parte trasera del escenario varias torres simularon emitir llamas y Lady Gaga tomaba un teclado portatil para seguir con la interpretación de sus grandes éxitos, la cual tuvo una pausa para interpretar al piano Million Reasons.

El espectáculo tuvo un brillante cierre cuando la cantante cambió su atuendo por unos “shoulders” blancos que lució con una nueva coreografía y rodeada por unos 30 bailarines.

Antes de que comenzara el partido, el cantante Luke Bryan se encargó de interpretar el himno de Estados Unidos.

Bryan comentó la semana pasada que al ser originario de Georgia, apoya totalmente a Atlanta: “Soy de Georgia, voy apoyar a los Falcons (Halcones). Y temo que después de decir esto, el dueño de los Patriots, Robert Kraft no me deje encabezar otro espectáculo en Gillete Stadium”, comentó en conferencia de prensa.

Previo a Luke, las actrices del elenco original del popular musical de Broadway Hamilton interpretaron America the Beautiful.

Renee Elise Goldsberry, Jasmine Cephas Jones y Phillipa Soo, quienes dieron vida a las hermanas Schuyler en el musical galardonado con el Tony, cantaron el ya tradicional tema.

Fuente: El Siglo de Torreón