La película animada ‘Cars 3’ se quita el freno

Fue hace 11 años cuando el actor Kuno Becker se sumó al equipo de Carspara darle su voz a Rayo McQueen, personaje central de la saga que este año llega a su tercera entrega. El actor, quien se siente cercano a este proyecto debido a los alcances que tuvo a lo largo de los años y en distintas generaciones, celebró el hecho de que entre los mensajes centrales de la trama se aborden los temas de la inclusión y la diversidad.

“Los estudios Disney-Pixar tienen el valor de sacar una película en donde los personajes son eclécticos, son personajes de todos lados y representan lo que es la raza humana.

“La película es inclusiva y, siendo Disney una empresa líder en Estados Unidos, necesitas valor para lanzar una película así y contar todo eso cuando tienen un gobierno fascista (sic), que no es inclusivo, que promueve la violencia, la división, el racismo, que es retrógrada. Estamos hablando de una empresa con valor que dice cosas profundas y cuando un niño ve eso como una segunda o tercera lectura, resulta importante para que se le quede en el corazón y en el inconsciente”, expesó Kuno Becker en entrevista con Excélsior.

A este discurso se sumó su compañera de doblaje Verónica Jaspeado, quien presta su voz a Cruz Ramírez, una entrenadora de carreras que toda la vida ha soñado con participar en una, pero que se ha visto limitada por sus superiores, quienes no se cansan de decirle que ella no es apta para correr por ser del género femenino.

“Para mí fue padrísimo darme cuenta que Cruz Ramírez es un personaje que estereotípicamente se le da al género masculino por el tipo de profesión que lleva. Estereotípicamente ese papel lo haría un hombre y creo que Disney-Pixar se rifan a hacer estos cambios que nosotros los adultos, colmilludos y con mucha historia, nos damos cuenta, porque somos los que tenemos prejuicios, sin embargo, los niños simplemente están abiertos a que les muestres las diferentes posibilidades que hay en el mundo. Así que es maravilloso ser parte de un filme que habla de virtudes, de honor, de respeto, responsabilidad y camaradería”, exclamó Jaspeado.

Cars 3 muestra cómo Rayo McQueen ayuda a Cruz Ramírez a alcanzar su sueño y fue dirigida por Brian Fee, quien debuta como director tras John Lasseter, quien realizó las dos cintas previas.

Fee, quien trabajó en el Departamento de Diseño de Arte de cintas como Wall-E o Ratatouille, confesó que sintió mucha presión al saber que debía entregar un trabajo que satisfaciera a los fans.

“Habiendo visto lo que creó John Lasseter claro que tuve mucha presión y no mucho tiempo para fallar. Jamás fue una presión por parte del estudio o de John (Lasseter), más bien fue una presión infringida por mí para hacer lo mejor. Me juntaba con muchos directores y trataba de aprender lo más que pudiera de ellos. ¿Y qué aprendí? A no tener miedo”, sentenció con una gran sonrisa el realizador.

En cuanto a la temática que maneja esta tercera entrega, Fee comentó que se sintió muy cercano a la historia al ser padre de dos niñas.

“Constantemente veo el mundo, o he aprendio a verlo, como padre de dos niñas pequeñas. Para mí es importante que ellas estén bien y me afecta cuando se hacen diferencias entre niños y niñas.

“Yo no quiero eso ni quiero sentir esa división de que algo es exclusivo para niños o niñas. No quiero ver eso ni que ellas lo sientan así y de eso habla esta película. Cruz Ramírez está en un lugar, en un deporte que está dominado por hombres y quisimos empoderarla para que sorteara eso y rompiera esquemas”, complementó Fee.

Aunque la historia versa más sobre del empoderamiento de la mujer y de su inclusión en ámbitos que son dominados por el sexo masculino, hay un momento que es sumamente emotivo para todos los fans que han seguido la historia desde 2006.

“En esta cinta hay un homenaje al personaje de Doc Hudson, quien fue uno de los mentores del Rayo McQueen, y quien contó con la voz en inglés de Paul Newman y en español de Pedro Armendáriz Jr, ambos finados.

“Así es, es un homenaje muy bonito a ese personaje e indirectamente a esos dos grandes actores que nos dejaron hace poco”, acotó Becker, quien luciendo un corte casi a rape, comentó que acaba de dirigir un nuevo proyecto sin nombre definitivo en el que actúan él y Patricia Reyes Spíndola.

Fuente: Excélsior