La paradoja de Bazán

La idea que difunde el aspirante a dirigir el Revolucionario Institucional se opone al sentido común y a la opinión general, no solo de los priístas, sino de políticos que conocen las entrañas del interior de ese instituto político.

El analista político y ex presidente de la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, Eduardo Borunda Escobedo, dijo que todos los partidos tienen sus propios métodos de elección de sus dirigentes formales y de sus candidatos.

Aseguró que los últimos años ningún partido ha tenido una elección abierta en donde se consulte a toda su militancia, no sólo a delgados o a personas que se registren para votar y elegir candidatos o a jefes de partido.

Sin embargo, en las últimas elecciones de presidentes del Comité Estatal, Mario de la Torre, Alejandro Domínguez, Karina Velázquez y Guillermo Dowell no hubo contienda y fueron nominados como candidatos de unidad, es decir fueron candidatos únicos.

Por su parte la senadora Lilia Merodio Reza opina que el proceso para elegir al nuevo dirigente del PRI en Chihuahua está “muy opaco”. Dijo que no hay transparencia y que los “dados” sí están cargados para Omar Bazán a quien calificó como el candidato del dirigente nacional Enrique Ochoa.

A ese evento acudieron ex presidentes del Comité Municipal como Guillermo Quijas, Santiago Nieto, Carlos Morales, Sergio Vázquez, José Luis Canales de la Vega, Juan José González, Héctor González Mocken, Willy Campbell, Alberto Reyes Rojas, Ignacio Duarte, así como los dirigentes sectoriales como César Tapia Cervantes, de Movimiento Territorial; Laura Domínguez, del OMPRI; Lorenzo Muñoz, de la CNOP; Eduardo Uribe CNC, entre otros dirigentes y militantes de COR, CROC.

“Yo he transitado con todos los ex gobernadores, no tengo etiquetas con ninguno”, refirió.