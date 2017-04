Joven dedica serenata en radio… y descubre infidelidad

Durante el programa ‘La Raza’ de la estación 97.9 en Los Ángeles, California, el conductor ‘El Terrible’, tuvo como invitado al cantante Virlan García y un radioescucha aprovechó para tener un gesto amoroso con su pareja.

En el video compartido por la emisora, José pidió a Virlan García una canción para su novia Martha, por lo que la llamaron y comenzó a cantar su sencillo ‘Sientes lo que siento’. El conductor pidió a José que no dijera nada durante la canción para sorprender aún más a su novia.

Al terminar la canción, el conductor preguntó a Martha quién creía que le había dedicado la canción, a lo que ella respondió que ‘Arturo’.

“La verdad la única persona que se me viene a la mente es Arturo, es super romántico y nunca me había dado serenata, y la verdad no me lo esperaba’, responde la chica, mientras en el video se observa como los conductores y el músico hacen caras de sorpresa.

Después el conductor pregunta si tenían a Arturo en la línea, y para sorpresa de Martha, la voz era de su ‘novio’ José.

“Yo no soy Arturo, ¿quién chin*** es Arturo? ¿De qué estás hablando, quién es ese imbécil?’, dice muy molesto José, mientras Martha pregunta quién es la persona que está en la línea.

Martha le dice a José que Arturo es solo ‘un amigo del trabajo’, mientras José le responde muy molesto por su infidelidad y la mujer solo contesta ‘yo no te pedí nada José, ya me voy adiós’, y cuelga el teléfono.

Al final del programa, el cantautor y los conductores le dicen que se olvide de ella y busque a otra mujer.

El Terrible !!! Virlan Garcia con El Terrible !!! Posted by 97.9 La Raza on Wednesday, April 12, 2017

Fuente: Excélsior