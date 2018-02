Guillermo del Toro a un sólo paso del Oscar

By

Gracias a mis padres por creer en mí y en mis monstruos”, dijo Guillermo del Toro al ser distinguido en los premios del Sindicato de Directores por su película La forma del agua.

“Necesitamos ampliar la diversidad más allá de lo que había en este grupo de nominados. Las fábulas permiten fabricar criaturas fabulosas que te hacen soñar”, dijo el cineasta mexicano al lograr el triunfo como Mejor Director en Largometraje lo que lo perfila para obtener el triunfo en el Oscar. Ésta es la tendencia que se ha dado en los últimos años, como sucedió en 2017 con Damien Chazelle con su trabajo en La La Land.

La más reciente diferencia se produjo en 2013 cuando Ben Affleck ganó el premio de directores por Argo, a pesar de que no recibió una nominación al Oscar.

La 70 entrega de DGA (Directors Guild of America Awards), por sus siglas en inglés, se llevó a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y ahí Del Toro levantó la presea a Mejor Dirección derrotando a Greta Gerwig por Lady Bird, Martin McDonagh por Tres anuncios por un crimen, Christopher Nolan creador de Dunkirky Jordan Peele por Huye (Get Out).

La forma del agua, cuya historia de amor fantástico entre una mujer muda y un ser anfibio, conquistó al gremio de directores, quienes saben bien las pulsaciones y acordes que hay que tocar para que las cintas sean fuertes candidatas al Oscar, lo que convierte a Guillermo Del Toro como amplio favorito para la entrega de la estatuilla dorada, el próximo 4 de marzo.

El realizador mexicano ya había triunfado en los Globo de Oro, el Critic’s Choice Awards y el León de Oro, del Festival de Venecia.

Por su parte, Reed Morano ganó por la Mejor Dirección en Serie De Drama por el episodio Offred de The Handmaid’s Tale de Hulu, cuatro meses después de que la serie ganara ocho premios Emmy.

Quiero agradecer a mis hijos Casey y Fletcher, porque soy la primera mamá y el segundo director”, dijo.

Jean-Marc Vallee ganó el premio DGA por Películas para la Televisión y el premio en la categoría de Miniserie por Big Little Lies, luego de que la emisión de HBO ganara ocho Emmy.

Veep recibió el premio a la Mejor Serie de Comedia por el episodio Chiclet dirigido por Beth McCarthy-Miller. Fue el cuarto triunfo DGA de McCarthy-Miller y su duodécima nominación.

Matthew Heineman ganó el premio al documental por City of Ghosts, cinta sobre el grupo activista sirio Raqqa Is Being Slaughtered Silently. Fue la segunda victoria para Heineman, quien triunfó en 2015 por Cartel Land.

COCO DOMINA LA ANIMACIÓN

La película Coco, de Disney-Pixar, se convirtió en la gran triunfadora de la noche en la entrega de premios que otorga la Asociación Internacional de Películas Animadas.

La cinta basada en la tradición del Día de Muertos en México consiguió la victoria en las once categorías en las que estaba postulada.

Fue elegida como la Mejor Película Animada, reconocimiento que recibieron y agradecieron emocionados sus realizadores Lee Unkrich, Darla K. Anderson y Adrián Molina.

En una ceremonia realizada en el Royce Hall de la UCLA, Coco fue acaparando los premios durante el desarrollo de la noche. Poco antes también se llevó el reconocimiento a la Mejor Dirección, que cayó en manos de Lee Unkrich y Adrián Molina.

El niño Anthony González, quien prestó su voz a Miguel, personaje central de Coco, mostró su emoción y agradecimiento por la oportunidad de participar en este filme animado y recordó sus inicios en la música como mariachi en el Mercado de Los Ángeles. El hijo de padres mexicanos obtuvo el premio en la categoría de Mejor Actuación de Voz.

Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, Adrián Molina, Michael Giacchino y Germaine Franco se llevaron el reconocimiento en la categoría de Mejor Música en una producción de película animada.

Mejor Producción de Película Animada, Mejor Guión, Efectos Animados, Logros Sobresalientes, Diseño de Producción, Animación de Personajes y Diseño de Personajes, fueron de las categorías que se festejaron entre los asistentes cuando fueron anunciadas para Coco.

Fuente: Excélsior