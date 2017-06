Extreman seguridad para ‘show’ de Ariana Grande en Lisboa

By

La promotora del concierto que ofrecerá hoy en Lisboa la artista estadounidense Ariana Grande anunció hoy que estará prohibido entrar con mochilas, objetos punzantes y otro tipo de utensilios que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Las baterías externas, los paloselfis, las linternas, las cámaras de fotos o los láser también están prohibidos para el concierto que tendrá lugar hoy en el Meo-Arena de Lisboa a partir de las 19:00 horas (18:00 GMT), según la organización.

Ariana Grande, que canceló alguna de sus citas tras el atentado suicida del pasado 22 de mayo ocurrido al final de su actuación en Manchester, retoma su gira Dangerous Woman Tour 2017.

Precisamente en homenaje a las víctimas de aquel ataque, el pasado domingo actuó en esa ciudad británica junto a artistas de la talla de Justin Bieber, Coldplay, Take That, Katy Perry, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Miley Cyrus, Usher o Robbie Williams.

Después de Lisboa, la siguiente actuación de Ariana Grande tendrá lugar en el Palau Sant Jordi, de Barcelona.

Fuente: Excélsior