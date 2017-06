Estafan a gente con juegos de azar, los detienen

By

Ciudad Juárez, Chih-. Elementos de la Policía Municipal realizaron el arresto de nueve personas, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de promoción de conductas ilícitas y contra la ley de juegos de azar y sorteos.

La detención se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Melchor Ocampo, fueron interceptados por una persona la cual señaló que varios sujetos se encontraban en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Bulevar Oscar Flores, de la citada colonia, estafando a la gente mediante juegos de azar.

De inmediato los oficiales se trasladaron hasta el cruce en mención en donde ubicaron a dichos sujetos, quienes fueron señalados por demás personas afectadas como quienes invitan a la gente a pasar y probar suerte en un juego para intentar ganarse un premio por medio de canicas, obsequiándoles los primeros tiros y después enredarlos con engaños para que compren los siguientes tiros sabiendo que no podrán ganar, favoreciéndose ellos con el efectivo.

Al acercarse los oficiales con el encargado del juego identificado como Rodolfo L. M., de 48 años, le solicitaron que les mostrara el permiso para estar en dicho lugar realizando ese tipo de juegos de azar, mismo que tendría que estar expedido por la autoridad competente a lo cual les respondió que ya se habían arreglado con un funcionario municipal quien les permitiría seguir operando, además de escudarse en que tenían la protección de elementos de la Policía Municipal, siendo esto totalmente falso.

Al no acreditar la legalidad de dicha actividad, se les informó a él y a sus ocho colaboradores que pasarían detenidos, pero fue en ese momento cuando entre todos comenzaron a juntar dinero reuniendo la cantidad de 41 mil pesos y mil 160 dólares, los cuales ofrecieron a los preventivos para evitar su arresto, delito por el cual también fueron consignados.

Los ahora detenidos fueron identificados como Pablo M. V. de 34 años, David Esteban H. M. de 33 años, Luis Alfredo C. G. de 31 años, José Antonio A. D. de 39 años, José Esteban G. D. de 44 años, Ulises V. G. de 29 años, Juan José C. A. de 30 años, María Jennifer C. R. de 21 años y Rodolfo L. M. de 48 años.

Así mismo se les aseguraron varios electrodomésticos los cuales eran los supuestos premios, además de seis tableros donde realizaban el juego de canicas.