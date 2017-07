En esta época se ambientará “Wonder Woman 2”

By

Aunque a Wonder Woman aún le quede recorrido y siga cosechando éxitos para el Universo Expandido de DC, Warner Bros. ya está preparando todo para la secuela de la Mujer Maravilla. Hace unos días, Toby Emmerich, Presidente y Director de Contenido de Warner Bros. Picture, confirmó que Patty Jenkins volverá a sentarse en la silla de directora y que el filme se situará entre 1917 y 2017. Ahora, se ha filtrado que Wonder Woman 2 se ambientará en la década de los 80, es decir, en los últimos compases de la Guerra Fría.

Según revela Screen Rant, la segunda entrega continuaría la estela de la anterior, dejando el presente a un lado y situando a la amazona en el siglo pasado. Diana se enfrentaría a las fuerzas soviéticas en el contexto de la Guerra Fría a tan solo unos años de la caída del régimen en 1991.

Lo que significa que los acontecimientos de Batman vs Superman y la Liga de la Justicia, que se estrenará este noviembre, no habrán ocurrido aún en la saga en solitario de Wonder Woman.

También se ha filtrado que el equipo de producción de la secuela será el mismo que el de la primera entrega y que el guion correrá a cargo de Geoff Johns, que ha participado en los libretos de The Batman y Aquaman, quien lo escribirá junto a Jenkins.

Fuente: Debate