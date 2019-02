El Vaticano expulsa del sacerdocio al excardenal McCarrick por abusos sexuales

Por Philip Pullella

CIUDAD DEL VATICANO (Reuters) – El excardenal estadounidense Theodore McCarrick ha sido expulsado del sacerdocio católico romano después de las acusaciones de abuso sexual a menores, dijo el sábado el Vaticano.

McCarrick, quien en julio se convirtió en el primer prelado católico en casi 100 años en perder el título de cardenal, ahora se ha convertido en la figura eclesiástica de más alto perfil que ha sido destituida del sacerdocio en los tiempos modernos.

La decisión se produce cuando la Iglesia sigue lidiando con una crisis de abuso sexual que ha demorado décadas y ha expuesto cómo los sacerdotes depredadores fueron trasladados de parroquia a parroquia en lugar de ser expulsados ​​o entregados a autoridades civiles en países de todo el mundo.

Con el fallo, el papa Francisco parece estar enviando una señal de que incluso aquellos en los niveles más altos de la jerarquía serán responsables.

La decisión, hecha por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano hace tres días, se anunció antes de la reunión de la próxima semana en el Vaticano entre los jefes de las iglesias católicas nacionales para discutir la crisis mundial de abuso.

McCarrick apeló la decisión, que se tomó en secreto en primera instancia el 11 de enero, pero se confirmó a principios de esta semana y el Papa dictaminó que no se permitiría ninguna otra apelación.

La expulsión significa que McCarrick ya no puede llamarse sacerdote ni celebrar los sacramentos.

Las acusaciones en contra de McCarrick, cuya caída en desgracia sorprendió a la Iglesia de los Estados Unidos, se remontan a décadas atrás, cuando todavía estaba llegando a la cima de la jerarquía allí.

McCarrick, quien se convirtió en un actor poderoso como Arzobispo de Washington, D.C. desde 2001 hasta 2006, ha estado viviendo aislado en un remoto convento en Kansas.

Solo ha respondido públicamente a una de las acusaciones, diciendo que “no tiene ningún recuerdo” de un supuesto caso de abuso sexual de un niño de 16 años de edad hace más de 50 años.

Una declaración del Vaticano dijo que McCarrick fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual a menores y de un delito especial que recoge el derecho canónico referido a los que usan el pretexto del sacramento de la confesión para cometer un acto inmoral con un penitente con el agravante de abuso de poder.

Uno de los hombres que afirmó que McCarrick lo maltrató cuando él era un niño y que el entonces sacerdote se tocó los genitales durante la confesión.

Por separado, varios sacerdotes y ex sacerdotes se han presentado alegando que McCarrick usó su autoridad para obligarlos a dormir con él cuando eran seminaristas adultos que estudiaban para el sacerdocio.

McCarrick no ha comentado públicamente sobre las denuncias de mala conducta con adultos, que era un secreto a voces en la Iglesia de los Estados Unidos.

Francisco ordenó un “estudio completo” el año pasado de todos los documentos en las oficinas de la Santa Sede con respecto a McCarrick. Las cuatro diócesis de los EE. UU. En las que se desempeñó (Nueva York, Metuchen, Newark y Washington, DC) iniciaron investigaciones independientes.

El Papa quería que se completara el caso antes de que los jefes de las iglesias católicas nacionales se reunieran en el Vaticano del 21 al 24 de febrero para discutir la crisis, dijeron tres fuentes.

La reunión le ofrece la oportunidad de responder a las críticas de las víctimas de abuso que ha tropezado en su manejo de la crisis y que no ha hecho lo suficiente para que los obispos rindan cuentas.

McCarrick ya había recibido uno de los castigos más severos, aparte de la expulsión. Cuando el Papa aceptó su renuncia como cardenal en julio pasado, también le ordenó que se abstuviera del ministerio público y viviera recluido, orando y penitente.

(Información de Philip Pullella, editado por Steve Scherer y Angus MacSwan, Traducido por Belén Carreño)