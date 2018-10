Don Francisco cambia de giro

Mario Kreutzberger mejor conocido como Don Francisco, está en una de sus primeras jornadas de grabación de spots para el Teletón 2018. Se encuentra repitiendo los textos que hacen referencia a uno de los productos que colaboran con la campaña. Lleva horas grabando, pero ya les tiene tomado el ritmo a las jornadas.

Este año, cuando la llamada cruzada solidaria celebra cuatro décadas desde su inicio, el hombre fuerte de la TV vuelve, pero sin programa entre manos, luego de terminar la segunda temporada de ¡Qué dice el público! a principios de septiembre, y de que Telemundo, en julio, cancelara su más reciente proyecto internacional, Don Francisco te invita.

“Siempre pensé en que iba a terminar a finales de este año, porque ese era mi contrato”, señala Kreutzberger sobre su vínculo con la televisora estadounidense, a la que llegó en 2016. Según plantea, “lo único que yo soñaba era que ese mismo formato se mantuviera, pero con otras personas. Eso no lo logré”.

Cuando empezó en la señal orientada al público hispano, la promesa fue una: mantenerse en pantalla, sin importar los ratings.

“Pero después importaban, y luego los costos nuestros eran el doble de lo que cuesta una serie”, sostiene.

En Telemundo, afirma, las cosas empezaron a cambiar y, con la cancelación de su espacio, la propuesta también fue otra: se le renovaría contrato, pero esta vez como productor. “¿Por qué no cambias y piensas en reinventarte?, me dijeron y me ofrecieron contrato, pero no quise más que un año, porque a esta altura un año…”, dice el animador que cumplirá 78 años en diciembre.

Entre sus próximas actividades para esa cadena están realizar programas orientados al público hispano y especiales de prensa.

“Hay una universidad en Telemundo donde me han pedido que yo sea como el maestro, el profesor de las nuevas generaciones y hay una campaña muy grande que se llama El poder en ti. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Con eso voy a dar charlas, viajar y a hacer spots”.

Respecto del fin de su programa, Don Francisco expresa: “Para mí ya había cumplido el ciclo. Siempre pensé que hasta ahí llegaba con eso”.

Eso sí, su situación en Chile, afirma, todavía no la define y señala que aún no habla con los ejecutivos de Canal 13 para ver qué harán.

“Con Canal 13 tengo contrato, 56 años en el canal. Es indefinido, pero indefinido puede ser hasta mañana. Eso nadie lo sabe.

“Estoy inventando una fórmula, que no sé si me va a resultar, para producir a gran velocidad y a costo bajo. No puedo dar más luces, pero estamos presentando una idea nueva de cómo producir un programa en un ciclo de 13 semanas”.

Además, afirma que ya planteó su propuesta y que ahora “tienen que aceptar o rechazar”.

El animador, quien comenzó con el Teletón cuando tenía 38 años, cree que, de momento, no debería pensar en quién ocupará su lugar a nivel televisivo.

“Esto se tiene que dar voluntariamente y también con las circunstancias. No te has dado cuenta, pero en el último Teletón no estuve la misma cantidad de horas que 10 años atrás, porque tengo que ir adaptando esto a mi calendario. Ahí son otros los que han tomado esa bandera”.

Y añade: “Esto es muy importante. Pero si mañana se termina en la mañana, todo valió la pena. El Servicio Nacional de la Discapacidad, el Fondo Nacional de Discapacidad y la Ley de Inclusión, todo apareció después del Teletón. Todo se genera después de esta campaña de 40 años”.

Fuente: El Siglo de Torreón