Detienen a 17 personas por fraude con juego de canicas

Ciudad Juárez, Chih-. Elementos de la Policía Municipal realizaron el arresto de 17 personas, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la ley de juegos de azar y sorteos.

La detención se realizó el día de ayer luego de que agentes municipales atendieron un llamado a la línea de emergencia 911, donde comunicaron un caso de fraude en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y José Reyes Estrada, de la zona Pronaf.

De inmediato los oficiales se trasladaron al lugar del reporte donde se entrevistaron con la quejosa, quien manifestó que un sujeto la invitó a pasar y probar suerte para ganarse un premio por medio de un juego de canicas, obsequiándoles los primeros tiros y después la enredaron con engaños para que comprara los siguientes, favoreciéndose ellos con el efectivo.

Al acercarse los oficiales con el encargado del juego identificado como Rodrigo H. C. de 36 años, le solicitaron que les mostrara el permiso correspondiente para estar en dicho lugar realizando ese tipo de juegos de azar, mismo que tendría que estar expedido por la autoridad competente.

Al no acreditar la legalidad de dicha actividad, se les informó a él y a sus 16 colaboradores que pasarían detenidos, mismo que fueron identificados como Juan José C. A. de 30 años, Jorge Alejandro F. M. de 31 años, Julio César M. G. de 22 años, Marco Antonio G. L. de 28 años, Jesús C. S. de 28 años, Arturo A. R. de 56 años, Jr. Daniel C. A. de 19 años, Luis Fernando H. V. de 19 años, Francisco R. V. de 52 años, Gildardo V. A. de 28 años, Octavio R. N. de 22 años, José Martín R. O. de 25 años, Pedro R. H. de 46 años, Raymundo Javier P. S. de 26 años, Silvia D. S. de 53 años y Fernanda G. H. de 28 años.

Así mismo, se les aseguraron varios aparatos electrónicos y electrodomésticos los cuales utilizaban como supuestos premios, además de 14 tableros donde realizaban el juego de canicas.

De igual manera quedando bajo resguardo los vehículos que usaban para el traslado de los artículos, siendo una camioneta Ford F-150, color negro, una camioneta Ford F-150 color gris y una GMC, color blanco.