Continúa decomiso de autos chuecos

Ciudad Juárez, Chih-. El Gobierno del Estado tomó la decisión de ser muy estricto de la circulación de vehículos sin placas, esto tiene un fondo meramente de seguridad, en particular en el área de Cuahtémoc, donde se han detectado delitos cometidos con autos sin placas, los cuales son difíciles de detectar, expresó el Subsecretario.

Ramón Galindo, Subsecretario de Estado Zona Norte hizo una petición a la población para que vehículos sin placas no circulen por las calles, ya que no corresponde a un tema de regularización, sino de seguridad, que exige que todos realicen un esfuerzo.

“El Gobierno del Estado tiene claro que se necesita atender con precisión y responsabilidad el problema de la seguridad”, indicó Galindo.

Vehículos que circulen con placas de cartón aunque estén vencidas, no se decomisarán, así mismo, adelantó Galindo que mañana se hará entrega de las placas metálicas.

Recomendó a la población ser responsables y ayudar al Gobierno del Estado para ubicar cualquier irregularidad para un registro apropiado y legal, que permita la plena ubicación e identificación de los vehículos.

Explicó que la policía estatal, realiza patrullajes por la ciudad y a cualquier vehículo con actividad sospechosa y sin placas, los detiene para proceder a un interrogatorio.

“Ayúdenos a no circular con vehículos sin placas”, pidió el funcionario.

Afirmó que no van a permitir registros privados de autos ¨chuecos¨, con ningún tipo de placas de papel de algún color en particular, que respalde una circulación por las calles del Estado de Chihuahua. Así mismo, no avalan ni reconocen la adquisición o compra de registro de ninguna organización que no sea Gobierno.

Cabe mencionar que el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que la intención del gobierno municipal no es afectar el patrimonio de los juarenses, y aunque su administración no ha recibido invitación alguna para colaborar con el decomiso de autos irregulares, anticipó que no corresponde a esta esfera de gobierno llevar a cabo ese tipo de acciones.

“Yo fui claro ahí, yo ofrecí no afectar el patrimonio de los juarenses. Entiendo que la gran mayoría de los juarenses que no traen placas y que traen carros viejitos es por necesidad no por gusto y decomisarlos es pegarle al patrimonio de gente muy pobre y en eso no estoy de acuerdo”, aclaró el Alcalde.