Comer cápsulas de detergente, el nuevo reto viral

El nuevo reto entre los jóvenes que se está viralizando en las redes sociales se llama el “Tide Pod Challenge” y es un peligroso desafío que consiste en comer cápsulas de detergente.

Todo comenzó como una broma, cuando las cápsulas, que se ven casi como dulces, dieron pie en 2015 a que The Onion publicara una columna desde la perspectiva de un niño que quería comerse una.

Esto siguió a numerosos informes de que las cápsulas estaban llegando a las manos de los niños pequeños curiosos, lo que puede causar daños graves.

Conforme al medio USA Today, los centros de control de envenenamiento recibieron en 2017 informes de más de 10 mil 500 exposiciones este tipo de productos, según informó la Asociación estadunidense de Centros de Control de Envenenamientos.

Pero los videos de jóvenes metiéndose las cápsulas comenzaron a emerger y ya son muchas las organizaciones que han dado la voz de alarma.

Estas cápsulas representan un grave riesgo para la salud y Consumer Reports, una organización sin fines de lucro, también señaló los riesgos letales de ingerir el detergente.

A su vez, el médico Alfred Aleguas aseguró que tragar una pequeña cantidad de detergente altamente concentrado puede causar diarrea y vómitos.

En algunos casos, parte del detergente podría llegar a los pulmones y causar dificultades para respirar.

“Terminan en la sala de emergencias, no es una broma”, alertó Aleguas al medio estadunidense.

Incluso la marca Tide tiene en web un apartado dedicada al manejo seguro de sus productos y aconseja a los consumidores beber un vaso de agua o leche si se ingiere un producto y pedir ayuda.

“Nuestras cápsulas son un detergente altamente concentrado destinado a limpiar la ropa … No deben jugar con ellas, sean cuales sean las circunstancias, aunque se trate de una broma”, insistió la marca en un comunicado.

