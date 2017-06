Causa crisis de telenovelas

La serie de televisión El señor de los Cielos fue la causante directa de la evolución de las telenovelas, afirmó su protagónico Rafael Amaya, quien advirtió que el personaje “Aurelio Casillas” “seguirá hasta que el público lo ordene”.

“La crisis de las telenovelas que han perdido audiencia fue causada por El señor de los cielos y porque sus directivos sólo estaban viendo números, pero nunca preguntaron a la gente sobre lo que les gustaría ver en la televisión”, aseguró el actor en entrevista.

“Estamos muy contentos no por la caídas de las telenovelas como género, sino porque hemos sido los causantes de la evolución que ha tenido la televisión en México y Latinoamérica”, resaltó.

Amaya promueve el lanzamiento de la quinta temporada de la serie que se empezará a proyectar en Estados Unidos el próximo 20 de junio y en donde a diferencia de las otras temporadas Casillas se enfrentará ya no a autoridades sino a su propia familia.

“Yo creo que los directivos de las televisoras estaban tan concentrados en ver números que no escuchaban a la gente y en nuestro caso al escucharla empezamos a hacer diferentes historias”, anotó.

“La gente ya está muy cansada de las historia de siempre de la cenicienta y de las mentiras que nos contaban de la mujer pura, el hombre que no dice una sola grosería, que es fiel y que hablan perfecto castellano”, consideró.

“Y eso no es cierto, así no se habla en la realidad, por eso dijimos entonces vamos a hacer algo de verdad. La gente no es tonta. Las televisoras tratan a la gente como si fuera tontos, no son tontos, son muy inteligentes”, afirmó.

“En la actualidad hay muchas opciones en la televisión y aparte está el internet, si te aburren le cambias, así que hay que darles la verdad hay que decirles lo que está pasando y aparte con muy buenas actuaciones”, expresó.

Para la quinta temporada compartió que estuvo por varios meses en Sinaloa. “Fui a escuchar, a preguntar y a andar de curioso, hice mi trabajo de campo estuve investigando en buena onda y con mucho cuidado y descubrí cosas muy bonitas”.

Aseguró que desde la primera a la cuarta temporada la serie ha ido evolucionando, “y por eso seguimos siendo la punta de lanza y esta quinta temporada no va a ser la excepción”, manifestó.

Cuestionado sobre la clave del éxito de su personaje, respondió que fue gracias “al haberme regresado de España, reconstruido y solo con unos cuantos euros para llegar a Miami con mi maleta y pedir trabajo en Telemundo”.

“Fue el llegar sin haber logrado nada, aunque ya tenía 16 años como actor, venía de cero. La clave fue la paciencia y estar preparado para que cuando llegue la oportunidad se sepa aprovechar y la ejecutes a la perfección”, puntualizó.

“La vida me dio muy buenas lecciones porque llegué de cero y tuve que hacer cola para audiciones y cuando salías emocionado en que ya vendría una nueva oportunidad te desalentabas porque te informaban que el papel se lo habían dado a otro”, comentó.

Amaya reconoció que en su carrera hay un antes y un después con El señor de los cielos. “Ahora veo todo este éxito como oportunidades de trabajo, todo esto me ha abierto otros caminos hasta para crear mi línea de ropa que aparecerá en la serie”, adelantó.

A la pregunta de si en algún momento se acabará “Casillas” a 16 años de haber iniciado el personaje, Amaya dijo: “Antes hice personajes de homosexual, doctor, policía, sicópata, amante, ladrón, niño fresa y naco, así que ya había hecho de todo”, comentó.

“Pero ningún personaje había sido ni había gustado tanto como ‘Aurelio Casillas’ y si por aquí hay trabajo le voy a seguir dando hasta que la mata siga dando, yo encantado, así somos los actores, cuando tenemos trabajo nos quejamos y cuando no también y la verdad es trabajo hay que aprovechar, capitalizarlo y luego expandirse”, dijo.

Compartió que ahora “Casillas” se ha convertido en cazador, le gusta andar corriendo detrás de animales. “Trae esa onda de cazar con el arco y el cuchillo, de la adrenalina y para eso se ha tenido que dedicar de lleno a fortalecer su físico”.

Añadió que las críticas que ha habido contra la serie por presuntamente promover la violencia o el crimen organizado “han sido injustas, porque por ejemplo un periodista cuando hace su trabajo transmite la realidad y es lo que el pueblo ve en su entorno”.

Fuente: El Siglo de Torreón