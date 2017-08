Capacitan a personal de Servicios Públicos sobre Relleno Sanitario

By

Ciudad Juárez, Chih-. El director general de Servicios Públicos Municipales, Raúl Rodríguez Santillanes, informó que con el objetivo de que el personal a su cargo ofrezca un buen servicio a la ciudadanía, es capacitado de manera constante en diferentes temas.

Dijo que tal es el caso de hoy, donde 40 trabajadores tanto administrativo y el personal del departamento de Inspección, fueron capacitados en los diferentes servicios que se ofrecen en el Relleno Sanitario y la empresa PASA.

La capacitación dio inicio en punto de las 8 de la mañana y tuvo una duración de una hora y media, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleres 19, localizado sobre la avenida Universidad, de la zona Chamizal.

Entre los temas que se abordaron en referente al Relleno Sanitario Municipal, se encuentra la forma en que la basura de la ciudad es contabilizada y así como la forma que se cobra por tirar basura en el lugar.

Destacó que a un particular no se le cobra nada por hacer uso de este espacio, siempre y cuando se basura de un domicilio y este claramente comprobado que quien va a tirar basura no se dedica a cobrar por trasladar la basura hasta aquel punto.

Dijo que el particular puede tirar todo tipo de basura como lo es escombro, llantas, tiliches u otros desperdicios que sean en pocas cantidades, es decir hasta cinco llantas o una cantidad de escombro que no exceda la capacidad de una camioneta pick up.

En cuanto a los servicios de PASA, se explicó que los trabajadores se podrán llevar de los domicilios incluso ramas y tiliches, siempre y cuando estos se encuentren en un tamaño que no exceda los 50 centímetros, no importando la cantidad de kilos que sean.

Para finalizar, el funcionario destacó que esta capacitación es con la finalidad de informar a la ciudadanía de manera amplia y eficaz sobre los servicios que, al final de cuentas y a través de distintas dependencias, el Municipio ofrece a los juarenses.