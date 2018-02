‘Black Panther’ lleva el blockbuster a África, y al futuro

Para Ryan Coogler, la esencia de Black Panther se reducía a una pregunta: ¿Qué significa ser africano?

El cineasta nacido en Oakland, cuyos créditos incluyen Creed y Fruitvale Station, había recibido la colosal tarea de llevar al emblemático superhéroe de Marvel a la gran pantalla, con un presupuesto cinco veces mayor al que jamás había tenido, el apoyo del estudio más poderoso de Hollywood y la libertad de hacer Black Panther tan personal como quisiera.

Coogler se había hecho un nombre creando filmes sobre la experiencia negra, pero eran experiencias estadunidenses. Black Panther, que se estrena la próxima semana, era una historia africana y cuando Coogler firmó contrato para hacerla, no tenía claro lo que eso significaba.

Finalmente, tuvo la oportunidad de entenderlo.

Este es el filme más personal que haya hecho, lo cual es una declaración muy extraña porque solo hago películas que son personales”, dijo Coogler. “Este filme para mí empezó con la pregunta, ‘¿qué significa ser africano?’ Es una pregunta que siempre me he hecho, desde que supe que era negro, desde que mis padres me sentaron y me dijeron que lo era. No comprendí del todo lo que eso significaba. Como niño uno dice, ‘Espera, ¿por qué? … ¿Somos de África? ¿Qué es eso?’”.

Tengo 31 años y me di cuenta de que nunca me había tomado realmente el tiempo para lidiar con lo que significa ser africano. Esta película me dio la oportunidad de hacerlo”, dijo.

Cuando el avión aterrizó en Ciudad del Cabo, Suráfrica, Coogler recuerda que lo dominó una sensación visceral que todavía no puede describir con palabras. Fue a la Montaña de la Mesa y pensó que “podría ser aquí enterrado”. En Nairobi vio a un hombre masai vestido con ropa tradicional hablando por teléfono celular. “Eso es Wakanda”, pensó. “Eso es afrofuturo”.

Y eso es lo que se dispuso a traducir a un lenguaje cinemático en Black Panther. Es la 18va cinta en el Universo Cinematográfico de Marvel y se basa en material creado hace 50 años por Stan Lee y Jack Kirby, pero está muy lejos de ser tan solo una película más de superhéroes.

Wakanda, una nación africana ficticia, es un país aislado, no colonizado y tecnológicamente avanzado que es tanto profundamente tradicional como deslumbrantemente moderno. Black Panther pinta un retrato multifacético de una nación en flujo, mientras T’Challa/Black Panther (interpretado por Chadwick Boseman) asciende al trono tras la muerte de su padre.

La actriz Danai Gurira (The Walking Dead), quien da vida a Okoye, la general de las guerreras de Wakanda conocidas como Dora Milaje, creció mayormente en Zimbabue. Dijo que la embriagó una “alegría infantil” cuando entendió cómo Coogler pretendía mostrar a África y sus habitantes como Okoye, la espía Nakia (Lupita Nyong’o) y la científica Shuri (Letitia Wright). Y eso tan solo son las mujeres.

‘Black Panther’ crea un precedente que mata la capacidad de la gente de tergiversar y distorsionar el continente”, dijo Gurira. “Con personajes femeninos complejos africanos, el idioma africano en la gran pantalla, personajes africanos variados de muchas maneras y heroicos, el heroísmo de los africanos sin la necesidad de un héroe blanco — imagínate — para alcanzar sus metas, la celebración de tantos culturalismos específicamente africanos, nadie realmente puede ahora tratar de proponer un producto donde se vea a África África suplicando por un superhéroe blanco que venga a salvarlo”.

Black Panther tiene el potencial de ser todo un acontecimiento cultural.

“Es la película más grande y más negra que jamás se haya hecho”, dijo el veterano periodista y guionista de televisión Marc Bernardin.

Y ya está señalando un cambio trascendental cuyo impacto podría ser lo suficientemente grande para cambiar la industria del entretenimiento, pues tomó décadas llevar al rey y guerrero africano al cine. Wesley Snipes trató de hacerlo por años, pero chocó con ideas anticuadas de que “las películas de negros no viajan”. Incluso en la era moderna de superhéroes liderada por Kevin Feige, donde al parecer cualquier libro de historietas es blanco de una película, T’Challa estaba bien abajo en la lista de Marvel (Ant-Man y dos cintas de Guardianes de la Galaxia salieron primero). Pero Marvel tenía un plan, y presentó a T’Challa en un pequeño pero impactante rol en Capitán América: Civil War antes de montar su propio filme.

Coogler trajo al proyecto a muchos de sus colaboradores de confianza, como el actor Michael B. Jordan para hacer del villano Erik Killmonger, la directora de cinematografía Rachel Morrison y la diseñadora de producción Hannah Beachler. Hasta incluyó a su ciudad natal en la cinta.

El astro de Get Out Daniel Kaluuya, quien interpreta al mejor amigo de T’Challa, dice que todavía está procesando lo que vio en Black Panther.

“¿Tener al 90% del elenco hablando con acento africano? Para mí es como, ¿qué es eso? Nadie había visto algo así. Uno piensa, ‘Oh, he estado privado'”, dijo Kaluuya. “Creo que va a impactar a la gente. Creo que la gente se parará más derecha. Creo que la gente se envalentonará. Es como que, guao, podemos hacer esto. Podemos hacerlo a este nivel y presentarlo”.

El presidente de Walt Disney Co. Bob Iger dijo a los accionistas el martes que la preventa de boletos estaba superando las de todas las otras películas de superhéroes que se hayan hecho. Los analistas de taquilla han proyectado que podría recaudar más de 150 millones de dólares en los primeros cuatro días (y podría superar el récord de Deadpool de 152 millones). En total, se prevé una recaudación de unos 400 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y actualmente tiene un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Jordan, quien ha estado al lado de Coogler desde Fruitvale Station, dijo que esta película está generando una tormenta.

“Otros estudios querrán hacer cintas como esta y entenderán lo que la representación de esto significa”, dijo Jordan. “Era importante que el mayor estudio del mundo estuviera detrás de esto. Ahora es seguro para los demás hacer algo así”.

Algunos, sin embargo, son un poco más escépticos.

“El optimista en mí quiere creer que esto será el golpe que desate una ola de afrofuturismo, una arremetida torrencial de algo genial”, dijo Bernardin. “El realista en mí que ha estado trabajando en y alrededor de Hollywood por 25 años sabe que es mucho más probable, tristemente, que Hollywood interprete esto como un unicornio”.

Claro que solo el tiempo dirá si Black Panther resulta ser un punto de inflexión o una anomalía. Por ahora, Coogler solo espera que le guste a la gente.

“Mis experiencias cuando estuve en ese viaje aliviaron muchas interrogantes que tenía, mucho dolor. Y traté de incluir todo eso en la película”, dijo el director. “No quiero decepcionar al público”.

Fuente: Excélsior