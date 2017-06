Atacan a tiros a legisladores de EU en Virginia; líder republicano resulta herido

El coordinador del bloque republicano en la cámara baja, Steve Scalise de Louisiana, fue baleado por un hombre con fusil el miércoles durante una práctica de beisbol de los legisladores en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington, según un legislador que presenció el hecho.

Agentes de seguridad de Scalise respondieron al fuego e hirieron al agresor, que fue arrestado.

Scalise se encontraba en el hospital de la universidad George Washington en condición estable, dijo un colaborador. Se cree que su vida no corre peligro. No se conoció de inmediato el estado de los demás heridos.

El presidente Donald Trump expresó “profunda tristeza” al enterarse de la “tragedia” y dijo que se mantenía al tanto de los sucesos.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017