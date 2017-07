Apoyan a Omar Bazán expresidentes y empresarios priístas

By

Este fin de semana el presidente de la Fundación Colosio en el estado de Chihuahua el Lic. Omar Bazán Flores, se reunió con un grupo de expresidentes municipales priístas en el salón Siberia quienes utilizaron la palabra para refrendar el apoyo hacia el líder priísta en su aspiración a dirigir el comité directivo estatal del PRI.

En la reunión también estuvo Don Leonel de la Rosa Carrera, el Ing. Luis Luján Peña, los exdiputados Rodrigo de la Rosa Ramírez y Pedro Villalobos Fregoso, el Ing. Martín Valdivia González líder de la CNOP, Jesús Velázquez Rodríguez de la CNC y Enrique Rascón Carillo de la Red de Jóvenes por México.

“No podemos dejar de la dirigencia del partido sea secuestrada por alguien que aspira a proyectos personales, que aspire a fortalecer una proyección personal y que los que no estén en esa proyección no tengan oportunidad en el partido; el partido es de todos y la nueva dirigencia deberá trabajar en fortalecer a nuestro instituto político a través de unidad, en donde el proyecto sean todos los militantes y no solo una persona, debemos de entender que en el partido cabemos y hay espacio para todos” Expresó Bazán Flores.

Posteriormente el líder de la fundación Colosio atendió una reunión con un numeroso grupo de empresarios priístas adheridos a la coordinación de vinculación empresarial que encabeza a nivel nacional la Dip. Adriana fuentes Téllez, la reunión fue convocada por el líder estatal el Lic. Víctor Silva Ávila quien acompañado de más de 40 empresarios mostraron su respaldo a Omar Bazán y reconocieron el liderazgo que ha tenido el último año para seguir convocando a priístas a expresarse en diferentes reuniones.

En dicha reunión destacó la presencia del exregidor Xavier Chaires Duarte, el Lic. Jaime Muñoz Baca, Enrique Valles Zavala, Santiago de las Casas Berumen, Armando Chávez Mata entre otros.