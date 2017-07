Aporta FGE pruebas contra César Duarte

Las evidencias y pruebas que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aportó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) en torno a la investigación en contra del ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez por el delito de peculado electoral, fueron determinantes para la orden de aprehensión que el organismo federal obtuvo.

“El 10 por ciento del salario de todos los trabajadores, lo concentraban en una cuenta de la Secretaría de Hacienda, posteriormente expedían cheques mensuales al Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, por las cantidades que oscilaban de un millón a un millón 400 mil pesos, lo cual nunca fue informado al Instituto Electoral”, reveló el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo.

El funcionario detalló parte de las diligencias que efectuó la Fiscalía General, en las que se destacan documentos y 46 declaraciones de 700 servidores públicos, quienes eran obligados a aceptar el retiro de ese recurso, pues de lo contrario, perderían su trabajo.

“Es ilegal, lo que hizo Duarte Jáquez fue financiar de forma ilícita al PRI en contra de los propios intereses de los trabajadores; es importante precisarlo, la orden de aprehensión por peculado electoral señala el desvío de 14 millones de pesos; sin embargo, existe evidencia de que el monto total del delito durante el sexenio fueron 79 millones de pesos”, dijo.

Nieto Castillo dio a conocer que hay pruebas documentadas en torno a que toda la Administración Pública estuvo obligada a hacer estas aportaciones y actualmente, se desarrolla una investigación, particularmente, en dependencias como la Junta Central de Aguas y otros órganos desconcentrados; operaciones que podrían sumar hasta los 400 millones de pesos.

Dijo que cuatro ex funcionarios fueron vinculados a proceso penal por esta mala práctica, entre estos, se encuentran el ex Secretario de Hacienda, dos ex Directores Generales y el ex Secretario de Finanzas del PRI.

César Horacio Duarte Jáquez, es buscado en más de 190 países, ya que el Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó por los conductos legales y diplomáticos la localización y detención a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), toda vez que cuenta con una orden de captura por el delito de Peculado en perjuicio de la Administración Pública en 2012, que le generó ganancias ilícitas por más de 400 millones de pesos.