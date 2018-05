Adal Ramones se cambia la camiseta

Luego de más de dos décadas de trayectoria en Televisa y ante la ausencia de más proyectos en conjunto, Adal Ramones se cambia de camiseta y confirma que conducirá la nueva edición del reality musical La academia, en TV Azteca.

Precisó que la oferta le llegó hace dos semanas por parte de los ejecutivos de la empresa y agradece que lo consideren, pues cree que el programa es una de las máximas apuestas para 2018, además de que le ofrecen trabajar con absoluta libertad.

“Azteca habló conmigo y me dijo: ‘Adal, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Quieres hacer televisión en otra compañía?, ¿Quieres hacer una serie?, hazla. En todo te vamos apoyar, tienes total libertad”, expresó.

Subrayó que gozar de esa libertad vale más que todo el dinero que le puedan pagar.

“Les dije: ‘Dios mío, La academia no es cualquier cosa, es la joya de la corona y se cumplen 25 años (de TV Azteca). Lo que me sorprendió fue la disposición de los ejecutivos para conmigo. Me preguntaron: ‘¿qué quieres?, ¿qué te haría sentir a gusto?’. Yo me sentía como niño en dulcería diciendo: ‘¿se podrá esto?’, ‘¿se podrá lo otro?'”.

Adelantó que como presentador de La academia estará dispuesto a hacer lo que sea necesario para captar la atención del público.

“No es un lucimiento personal porque cuando tienes un parque de diversiones con una empresa tan grande como ésta y te dicen: ‘¿te podrías lanzar de un helicóptero?’ Les digo que sí porque somos contadas las personas que podemos jugar a eso.

“Si me dicen ‘canta’, canto; ‘baila’, bailo; ‘actúa’, actúo. Les pedí también que me dejen estar en la parte creativa y opinar, pues nunca me ha tocado ser el conductor que entra y le ponen un chícharo. Nunca entré con guión en los realities ni en Otro rollo porque me gusta improvisar”.

En conferencia de prensa, Ramones comentó que aceptó la propuesta porque necesitaba hacer un cambio en su vida y espera cumplir con las expectativas.

“Así como un jugador se cambia y tiene que dejar la camiseta de sus sueños, de repente entra a otro equipo y se vuelve el goleador, así es mi sueño ahora. Si los políticos cambian de partido, ¿por qué no cambiarme de televisora?”.

Reveló que hacía tres años no era artista exclusivo de Televisa y tampoco habían proyectos para él.

“No es culpa de la programación ni de los ejecutivos de allá, creo que fue de ambas partes porque yo tampoco corría a decir: ‘Quiero tener mi programa’. Creo que no ansiaba hacer televisión por estar metido en otros negocios. Además, traté de impulsar la carrera de varios standuperos en STANDparados”.

Aplaudió que el cruce de personalidades de una televisora a otra ya no sea una excomulgación y todos sean agentes libres para laborar en la empresa que más les convenga.

“Sé que mucha gente me verá con el logotipo de Televisa, a la cual le agradezco todo lo que soy, pero la gente también tenemos que evolucionar, cambiar y avanzar”.

Por la mañana, como parte de la transmisión del programa Venga la alegría, Adal Ramones fue recibido a ritmo de mariachi en las instalaciones de TV Azteca, mismas que dijo no conocía y por lo tanto, le sorprendió su infraestructura.

“Nunca me imaginé qué había atrás de la barda. No puedo creer las instalaciones de primer mundo que estoy viendo. Siempre tuve la idea o la leyenda urbana de que atrás de la barda había nada más tres cositas y veo que tienen hasta su centro comercial y sus restaurantes”.

Aunque no reveló el nombre de los participantes del jurado de La academia, resaltó que le gustaría que Lolita Cortés forme parte de él.

“Le pido a Dios que me dé el talento, la paciencia y la sabiduría para poder tratar y negociar con la producción, con los asistentes y participantes y llevar este barco de La academia a buen puerto. Estoy muy feliz y sumamente emocionado”.

A la par de su conducción en ese programa, Adal Ramones informó que continuará en la obra Dos más dos, entre otros planes.

