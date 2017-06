Respalda Trump indagatoria a funcionarios en la era Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó el jueves los esfuerzos por investigar medidas de funcionarios de seguridad y de otros departamentos federales durante el Gobierno del exmandatario Barack Obama, en medio de la disputa política por las pesquisas en el Congreso sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

“La gran historia aquí es la ‘revelación y vigilancia’ de personas que tuvo lugar durante el Gobierno de Obama”, dijo Trump en Twitter, un día después de que el jefe republicano de una comisión legislativa envió citaciones a funcionarios de lacia, del FBI y de la Agencia de Seguridad Nacional, pese a las quejas de políticos demócratas que dijeron que no habían sido consultados.

The big story is the "unmasking and surveillance" of people that took place during the Obama Administration.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2017