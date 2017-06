Reafirman efectividad de mezcla para baches tras recientes lluvias

By

Ciudad Juárez, Chih-. Para revisar el comportamiento de la mezcla fría de polímeros utilizada para tapar baches, después de las recientes lluvias, el director general de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez, realizó un recorrido por las calles Humboldt y Libertad de la colonia Chaveña.

“Estamos aquí para confirmar la efectividad de la nueva mezcla que hemos implementado. Aquí tenemos una prueba en una de las colonias más antiguas de la ciudad y presenta inundaciones, hemos atendido las peticiones de los vecinos y la mezcla ha funcionado”, señaló.

En el recorrido el funcionario se hizo acompañar los regidores Pablo Arana Pérez, integrante de la Comisión de Obras Públicas y José Ubaldo Solís, coordinador de las Comisiones de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.

Silva Márquez mencionó que a pesar de que las vialidades del sector se inundan, la mezcla que fue utilizada para tapar los baches que existían, continúa adherida al asfalto y no sufrió ninguna afectación.

Recordó que para este año se destinaron 50 millones de pesos para el programa de bacheo y a la fecha se ha ejercido el 60 por ciento del recurso total, añadió.

“Anteriormente la mezcla caliente que se utilizaba no cumplía con las condiciones del tendido, si no está a una temperatura ideal a las primeras lluvias se comienza a desgranar por que no se aplicó con la temperatura correcta, por eso los baches se destapaban” comentó.