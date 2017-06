Putin elogia la ‘sencillez’ de Trump

El presidente Vladimir Putin dijo que está dispuesto a dialogar con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, al que describió como una persona “sencilla” y “directa”.

“No nos conocemos. No nos hemos visto ni una sola vez. Pero el candidato Trump dijo que las relaciones con Rusia tenían un nivel muy bajo, y que había que mejorar esa relación. Estamos dispuestos a dialogar con él”, afirmó Putin.

“Tengo que reconocer que a mí me encantan este tipo de personas: son sencillos, directos, tienen una visión muy franca de las cosas y eso puede ser muy provechoso”, agregó.

También dijo, en respuesta a qué consejo le daría al nuevo inquilino de la Casa Blanca, que una persona como Trump “no necesita consejo alguno y menos aún el consejo de un homólogo suyo, porque siempre se va a malinterpretar, y por tanto sería contraproducente”.

“Lo que sí quiero dejar claro es que nos interesa mucho abrir líneas de diálogo con el señor Trump, aunque no sé si eso será posible”, subrayó.

El jefe del Kremlin dijo que tiene en común con Trump que “ni él ni yo éramos políticos profesionales. Yo no era miembro de ningún partido y no me considero un político profesional”.

“No sé cómo se siente Trump a este respecto, pero créame que no es oportuno decir lo que me gusta o no del señor Trump. Simplemente que necesitamos establecer una buena política de relación personal. No sé si será posible, pero tenemos mucha paciencia y vamos a esperar a ver qué ocurre”, concluyó.

