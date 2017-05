NASA comparte imagen de anillos de Júpiter desde dentro

La NASA lanzó la sonda Juno en 2011 para explorar el planeta Júpiter, y desde su llegada el 4 de julio del 2016, la nave ha enviado información y fotografías nunca antes conocidas.

Antes de finalizar su misión en febrero del 2018, Juno realizará 37 sobrevuelos, algunos de los cuales ya han brindado información impresionante a los científicos, como la existencia de una mancha fría o de ciclones en los polos del planeta.

Una de las imágenes más recientes fue la de los anillos de Júpiter, que fueron descubiertos en 1979, pero solo se han observado por tres sondas. Su sistema de anillos es muy tenue a comparación del de Saturno, sin embargo, el principal tiene uno 6 mil 600 kilómetros de diámetro y tiene menos de 10 kilómetros de espesor.

En la fotografía se observa una delgada línea blanca y al fondo un conjunto de estrellas que forman parte de la constelación de Orión.

‘La primera imagen de los anillos de Júpiter tomada de adentro hacia afuera. Las estrellas al fondo son parte de Orión’

The first image of #Jupiter’s rings taken from the inside looking out. The stars beyond are part of Orion. Details: https://t.co/lUbBM3AXsj pic.twitter.com/fx6z9xmGI5

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) May 25, 2017