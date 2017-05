ARTE MODERNO, CONTEMPORÁNEO Y DISEÑO EN PARK AVENUE ARMONY: “TEFAF NEW YORK SPRING 2017”

By

ARTE MODERNO, CONTEMPORÁNEO Y DISEÑO EN PARK AVENUE ARMONY: “TEFAF NEW YORK...

La edición de primavera de la feria de arte de los Países Bajos más antigua y prestigiosa de Europa se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York en Park Avenue Armory del 4 al 8 de mayo. El preview para prensa fue el día 3 de mayo, al cual asistieron invitados VIP, coleccionistas y personajes clave en el mundo del arte.

TEFAF New York ha facilitado una «primera impresión» de la feria inaugural de TEFAF New York Spring, que se celebró en el histórico edificio neoyorquino. La feria contó con la presencia de 92 de los más prestigiosos especialistas en arte y diseño moderno y contemporáneo. Además, un reducido número de expositores mostró joyería, arte africano, oceánico y antigüedades. La inclusión de obras de arte africano y oceánico y de antigüedades clásicas consolidó la coherencia estética popular entre los coleccionistas de arte moderno y contemporáneo.

TEFAF New York Spring llega después de la exitosa primera edición de TEFAF New York Fall, presentada en octubre de 2016 en el Park Avenue Armory, centrada en bellas artes y artes decorativas desde la antigüedad hasta 1920. Las dos ferias TEFAF New York representan ya una importante expansión de la cartera de proyectos de TEFAF y significan una plataforma adicional para los coleccionistas y museos actuales.

Entre los expositores de primer orden que participaron se encuentran Acquavella Galleries, Applicat-Prazan, Di Donna, Richard Green, Hauser & Wirth, Paul Kasmin, Sean Kelly, Eykyn Maclean, Helly Nahmad, Lisson Gallery, Galerie Perrotin, Christophe van de Weghe, White Cube y David Zwirner.

«TEFAF tiene un compromiso con un estándar de excelencia único en todos los aspectos que conforman la experiencia de una feria de arte, lo que la ha convertido en un evento cultural muy querido en Europa y muy recientemente también en Nueva York el pasado mes de octubre. Nos llena de emoción presentar una segunda feria en Nueva York, que se centrará en obras contemporáneas y del siglo xx, manteniendo al mismo tiempo el carácter distintivo de TEFAF», comenta Patrick Van Maris, director general de TEFAF, quien añade: «El arte moderno y el arte contemporáneo han estado presentes durante mucho tiempo en TEFAF Maastricht y recibimos con entusiasmo la oportunidad de poder hacer lo mismo a mayor escala en los Estados Unidos».

Por su parte, Michael Plummer, director ejecutivo, afirma: «Estados Unidos goza de reconocimiento internacional por la vitalidad constante de su mercado del arte, y Nueva York está considerada como la capital global en su centro vital. Por otro lado, el arte moderno y el arte contemporáneo representan los dos segmentos más importantes en las ventas de arte. Esto, en combinación con la ubicación privilegiada de la feria en Park Avenue y la reputación de excelencia de la que goza TEFAF, hace que tanto nosotros como nuestros expositores tengamos altas expectativas de éxito».

Los expositores participantes en la feria presentaron sus piezas en el Drill Hall y en los salones de la primera y la segunda planta del Armory. El arquitecto holandés Tom Postma transformó el Armory para la feria, añadiendo nuevos elementos de diseño que reflejarán el enfoque especial de la exposición de primavera.

En palabras de Christophe Van de Weghe, propietario de Van de Weghe Fine Art: «Es increíblemente emocionante para los marchantes en el sector de arte moderno y contemporáneo tener por fin una feria de la calidad de TEFAF aquí, en Manhattan. Creemos que el Avenue Armory es el punto de encuentro central para los coleccionistas serios de arte moderno y contemporáneo que se hayan reunido aquí para acudir a los prestigiosos eventos que se celebraron durante la primera semana de mayo especialmente teniendo en cuenta el alto nivel de los expositores que expusieron durante el mes de mayo».

El patrocinador principal de la feria es Invaluable. La recepción, que tuvo lugar la noche inaugural del 3 de mayo, fue a beneficio del centro oncológico de la Society of Memorial Sloan Kettering y de los aclamados programas culturales producidos por el Park Avenue Armory.

EXPOSITORES

Acquavella Galleries

Adrian Sassoon

Alon Zakaim Fine Art

Anthony Meier Fine Arts

Applicat-Prazan

Axel Vervoordt

Barbara Mathes Gallery

Beck & Eggeling International Fine Art

Ben Brown Fine Arts

Bergamin & Gomide

Berggruen Gallery

Bernard Goldberg Fine Arts, LLC

Bowman Sculpture

Cahn International AG

Cardi Gallery

Carpenters Workshop Gallery

Charles Ede Ltd

Connaught Brown

Dansk Møbelkunst Gallery

David Ghezelbash Archéologie

David Tunick, Inc.

David Zwirner

DeLorenzo Gallery

Demisch Danant

Di Donna Galleries

Dickinson

Didier Ltd

Edward Tyler Nahem Fine Art

Eykyn Maclean

Francis M. Naumann Fine Art

Galería Sur

Galerie Boulakia

Galerie Gmurzynska

Galerie Jacques Germain

Galerie Karsten Greve AG

Galerie kreo

Galerie Lefebvre

Galerie Meyer-

-Oceanic Art

Galerie Perrotin

Galerie Thomas

Gana Art

Hammer Galleries

Hans P. Kraus

Hauser & Wirth

Hazlitt Holland-Hibbert

Helly Nahmad Gallery

Hidde van Seggelen

Hostler Burrows

James Butterwick

John Szoke Gallery

Keitelman Gallery

L’Arc en Seine

Laffanour-Galerie Downtown/Paris

Leon Tovar Gallery

Lisson Gallery

Luhring Augustine

Magen H Inc

Marlborough Gallery

Mazzoleni

Merrin Gallery, Inc.

Modernity

Offer Waterman

Osborne Samuel Ltd

Oscar Graf

Patrick Derom Gallery

Paul Kasmin Gallery

Peter Freeman

Petzel Gallery

Phoenix Ancient Art

REZA

Richard Gray Gallery

Richard Green

Richard Nagy Ltd.

Robilant + Voena

Rossi & Rossi

Sean Kelly

Simon Teakle Fine Jewelry

Skarstedt Gallery

Stellan Holm Gallery

Tambaran Gallery

Thomas Gibson Fine Art Ltd

Tina Kim Gallery

Tornabuoni Arte

Vallois

Van de Weghe Fine Art

Vedovi Gallery

Vintage 20

White Cube

Wienerroither & Kohlbacher

Yufuku Gallery

Yves Macaux

Más información: www.tefaf.com

Comunicados de prensa e imágenes de alta resolución: http://www.tefaf.com/press

Fotos y videos: Foto-video descarga

Brochure: Brochure-descarga

Acerca de TEFAF New York

TEFAF es una fundación sin ánimo de lucro que actúa como guía experta para coleccionistas privados e institucionales en el mercado global del arte, y sirve de inspiración a amantes del arte y compradores de cualquier lugar del mundo. TEFAF dirige tres ferias internacionales: TEFAF Maastricht, TEFAF New York Fall y TEFAF New York Spring.

TEFAF New York, una empresa conjunta entre TEFAF y Artvest Partners, se fundó a principios de 2016 para acoger dos ferias anuales en Nueva York, en el Park Avenue Armory. Se trata de las ferias TEFAF New York Fall y TEFAF New York Spring. Cada una de ellas incluye a más de 90 expositores destacados de todo el mundo. Tom Postma Design —célebre por su innovador trabajo para prestigiosos museos, galerías y ferias de arte— ha creado para estas ferias unos diseños que interactúan con los espectaculares espacios, proporcionándoles al mismo tiempo una imagen y un aire más ligeros y contemporáneos. Los estands de los expositores fluyen a lo largo del emblemático edificio del Armory, abarcando el Wade Thompson Drill Hall, y se extienden por la primera y la segunda planta de los salones de época del Armory, creando así una feria de una profundidad y un impacto sin precedentes en la ciudad de Nueva York.

TEFAF New York Fall 2017 se celebrará del 27 al 31 de octubre de 2017.