Volvería a reunirme con “El Chapo”: Kate del Castillo

Pese a los problemas que tuvo, Kate del Castillo aseguró que volvería a reunirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Hubiera sido una estupidez no aprovechar la oportunidad. Y lo entiendo, lo entiendo, era riesgoso, por supuesto. Pero lo haría otra vez”, dijo la actriz en una entrevista para The Associated Press.

La actriz es investigada por la Procuraduría General de la República debido a la reunión que sostuvo con el líder del Cártel de Sinaloa, por lo que, no ha regresado a México.

“La razón principal (por la que estuve ahí) fue porque quería tener los derechos de (la historia de) su vida”, explicó Del Castillo, quien habló en inglés.

“Para mí era muy interesante saber cómo este niño que sale de la nada llega a ser número uno. ¿Solo? No lo creo. Así que es muy interesante, igual como lo hicieron Al Capone, Pablo Escobar, tú sabes, muchos otros personajes. Tuve la oportunidad. Él confió en mí. ¿Por qué? No tengo idea, pero lo hizo”, indicó.

Respecto a la investigación en su contra, la actriz dijo que sus líneas siguen intervenidas, además que no se siente segura en México.

Sobre su familia y la situación que atravesó indicó que “yo no podía verles las caras, no podía explicarles exactamente lo que estaba ocurriendo. Mis líneas estaban intervenidas, todavía lo están. Todo, mi internet, y el de ellos también. Así que no tengo manera de decirles exactamente lo que está pasando. Y eso es realmente frustrante. Es frustrante y triste. Y yo temía por ellos, porque estaban allá en México. Aquí me siento segura, pero allá no”.

Además, negó que tuviera una relación con “El Chapo”, como se manejó tras la reunión entre ambos.

“Seguían diciendo que yo tuve una relación con el tipo, lo que no es verdad”, señaló.