Propone mejorar relación con periodistas

“Para lo primero que no debe ser, (el gasto) es para meterle ahí a la publicidad la foto del gobernador en cada publicación. No puede ser para eso, tiene que ser para informar de las actividades del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones, y debe estar fundamentalmente restringida a actividades de orientación social, salud, educación, protección civil, enfoque de los derechos humanos, seguridad pública, etc.”, expresó.

“El modelo está al revés hoy, todos sabemos: la información no es un bien público, la información hoy por hoy, es una mercancía y si no logramos cambiar el tema de fondo y la concepción, y diría yo, la filosofía de esa relación, pues va a ser muy complicado”, indicó el Gobernador, en el desayuno que se realizó en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno.

“Lo único que los medios no pueden proponerle al poder, es no debatir, no, la prensa democrática lo primero que propone es el debate, porque su primera función es de escrutinio, de contrapeso, porque el poder verdadero, democrático, no puede ver a los medios más que como una fuente de debate permanente, de crítica, de escrutinio. Eso nosotros lo vamos a aceptar”, explicó.