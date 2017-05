La mejor manera de dar protección a periodistas es acabar con la impunidad; Estado

By

El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles dijo que la mejor manera de dar protección a la labor periodística es acabar con la impunidad.

Agregó que de los casos de agresiones hacia esa actividad registrados en los últimos años, sólo el 1 por ciento ha sido resuelto.

Entre los homicidios de periodistas en Chihuahua hasta ahora impunes destaca el de la periodista Miroslava Breach Balducea y Jesús Adrián Rodríguez.

En reunión con trabajadoras y trabajadores de la información, el funcionario indicó que, en todo el país, se tienen detectados 520 casos de agresiones a periodistas; de los cuales, 25 han ocurrido en Chihuahua, pero el 99 por ciento de esos casos no han derivado en una sanción hacia el o los agresores.

Jáuregui Robles informó a los comunicadores reunidos la mañana de este jueves, que uno de los temas tratados en la reunión de secretarios generales de gobierno de todo el país con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, fue el de garantizar el derecho a la libertad de expresión con acciones de respeto hacia la labor periodística; pero también, con medidas de prevención y de sanción a quienes ataquen o agredan a los periodistas.

Abordado acerca de la averiguación en torno a los casos de Miroslava Breach y Jesús Adrián Rodríguez, ambos asesinados durante la actual administración, informó que la Fiscalía General del Estado tiene avances significativos en ambos casos, pero lo que se busca no es sólo dar con el o los autores materiales, sino con quienes fraguaron esos crímenes.

De la relación de la actual administración con los medios y, en particular, con quienes trabajan en el ámbito de la información, Jáuregui Robles afirmó que no existe instrucción alguna de parte del gobierno del Estado, ni del gobernador Javier Corral, en particular, de obstaculizar la labor de los periodistas.

En ese sentido, pidió a los comunicadores que, si en algún momento algún servidor público les ha obstruido su labor, que lo señalen. “Es inadmisible, y habrá qué señalar quienes son esos elementos (que obstruyen el trabajo de los periodistas) porque habrán de dar la cara y rendir cuentas”.

En respuesta al señalamiento preciso que se hiciera, de agentes policíacos que bloquean el trabajo de los periodistas porque, dicen, tienen indicaciones de sus superiores de hacerlo, el encargado de la política interior del estado rechazó que exista una política gubernamental en ese sentido.

“De ninguna manera, es una instrucción ni del Gobierno, ni del Fiscal General del Estado, ni de la comandancia de policía”, enfatizó.

Asimismo, se refirió a sucesos que motivaron desencuentros con trabajadores de la información, especialmente, con motivo de la publicación de una supuesta “lista negra” de periodistas críticos, la cual calificó de “dislate”.

En torno a la determinación que tomó la administración del gobernador Corral, de suspender los convenios de publicidad, dijo que era una necesidad, en parte, por la condición de ruina en la que recibieron las arcas estatales, pero también, por un ánimo de sanear la relación entre los medios y el Gobierno.

“No es la actitud del gobierno, ni del licenciado Javier Corral, establecer señalamiento hacia alguno de ustedes”, subrayó.

Añadió que las políticas públicas en materia de comunicación, deben atender situaciones de oportunidad, de urgencia, “pero también existe la necesidad de democratizarse, porque la política de ‘no te pago para que me pegues’ que aplicaron gobiernos de antaño, es una de las barbaridades del autoritarismo”.

Finalmente, Jáuregui subrayó el respeto irrestricto a la actividad periodística citando una frase de Benito Juárez: “en la crítica vamos a encontrar el puente por donde vamos a cruzar el río”.

