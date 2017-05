Entre conductores e independientes te veas…

By

-Austreberto Guerrero para candidato independiente

-Juan Carlos Loera anda de la manita con Cabada

-Incendiará Morena a la presidencia municipal

-Sindicato de la JMAS contra Jorge Domínguez

-A replicar firma de “Pacto por la Familia”

UNA REUNIÓN muy sui generis, distinta a las que arman los grillos tradicionales, se realizó en populares instalaciones de empresa televisiva local, aunque el encuentro fue peculiar, los asistentes no dejaron de tratar temas de alto calibre político.



RAFAEL Fitzmaurice Meneses, propietario de XEJ-TV Canal 5 y sus fieles pupilos Eleazar Lara y el recién adoptado Austreberto Guerrero fueron los anfitriones de la encerrona.



AHÍ ESTUVIERON entre otros el inge Polo Canizález, el panista Arturo Ayala Galindo, Víctor Valencia de los Santos, un empresario chihuahuita cuyo nombre no quiso soltar la chismosota fuente de Cañonazos, disque por temor a que lo identificaran como el informante de esta columneja.



LO QUE si nos dijo con voz en cuello y con toda seguridad, fue que dicho empresario hizo muy buenos negocios con Austrberto Guerrero cuando éste era superintendente de la ce fe e.



PARA NO hacerla más de emoción, la reunión fue para empezar el guiso y cocinar una candidatura independiente.



ELEAZAR Lara había dicho en su cerrado círculo de amigos que él buscaría la candidatura independiente, pero tal parece que al final desistió. Ahora todo apunta que el bueno será nada más y nada menos que Austreberto Guerrero.

———

JUAN CARLOS Loera de la Rosa anda muy de la manita con el alcalde Armando Cabada, lo que es muy raro, después de que en la pasada campaña el de Morena le tiró con todo al independiente.

LOERA tiene buena víscera, dirían algunos ortodoxos izquierdistas, luego de que empezó amplias pláticas con Armando para abrirle las puertas de Morena en caso de que falle la reelección como independiente.

EL INTERÉS del ex candidato de Movimiento de Regeneración Nacional tiene pies, quiere a Cabada como candidato a la presidencia de Morena y él buscaría una candidatura a la senaduría o diputación pluri.

EL OBJETIVO de Juan Carlos es que Morena postule un buen candidato y que indirectamente le sume votos a su causa personal de convertirse en legislador federal o en el peor de los casos diputado local.

PERO NO todo es miel sobre hojuelas, Loera tiene detractores dentro del propio partido empezando con Andrés Domínguez quien ya formó un TUCOM de morenos en contra de Juan Carlos.

——-

PA’ PONERLE más sabor al caldo Andrés Domínguez y otro grupo de miembros de Morena tienen planeado para la mañana de este jueves una protesta pública en la presidencia municipal.

DOMÍNGUEZ y sus seguidores han dicho que personajes como Armando Cabada, Cruz Pérez Cuéllar, Teto, el Coco Reyes, Víctor Valencia de los Santos, y otros grillos de negro pasado no tienen cabida en Morena porque representan a la mafia del poder. ¡Óraleeee…!



ÉSTOS CHICOS quieren aguarle el plan a Juan Carlos de la Rosa quien coquetea con Armando Cabada.

LA PROTESTA de hoy tiene varios motivos entre los que destaca rechazar el plan del alumbrado público que cocina el gobierno municipal. E indirectamente distanciar la relación de Cabada con algunos líderes del partido.

——–

VAYA PROBLEMA en que se metió el alcalde Armando Cabada Alvídrez al ofrecer apoyo a Miriam Aída Varela, quien está internada en una clínica privada después de sufrir un accidente automovilístico frente al hospital infantil de especialidades.

EL ESPOSO de Miriam le tomó la palabra al edil para cambiarla de hospital Ángeles a Poliplaza, pero ahora tiene una deuda por 800 mil pesos por hospitalización y tratamiento. Hoy el marido espera que el municipio absorba el gasto.

EL PROBLEMA está en que el presidente municipal no puede disponer de recursos públicos para tal efecto sin la autorización del cabildo.

ENTONCES, pedirá al estado asuma su responsabilidad por tratarse de una empleada del gobierno estatal.

——-

EL DIRIGENTE “charro” vitalicio de la CTM, Jesús José Díaz Monárrez amenazó con emplazar a huelga si el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Jorge Domínguez, no reinstala a los trabajadores sindicalizados de la JMAS que recientemente fueron despedidos.

ESTE JUEVES representantes del sindicato se reunirán con funcionarios de la paraestatal en chihuahuitas tierras para manifestar su inconformidad ante aplicación de manera ilegal exámenes antidoping a los empleados de la dependencia de ciudad Juárez.

POR LO pronto le pararon a los exámenes antidoping a Jorge Domínguez y se vio obligado a reinstalar a dos de los ocho empleados que había dado de baja.

EL COMITÉ ejecutivo del sindicato de la junta de agua, el dirigente local de la CTM Jesús José Díaz y el líder estatal de este gremio, Doroteo Zapata exigirán den marcha atrás a lo que calificaron como una vil arbitrariedad.

ACTUALMENTE la JMAS trae varios frentes abiertos y la imagen de la descentralizada anda por los suelos sobre todo por los abusos en los cobros de los servicios de agua.

——–

UN MAR de nervios presentan operadores del tricolor allá en el Estado de México en donde se juega la preciada joya de la corona electoral que dará pauta a los comicios del 2018.

AQUÍ en la frontera los grillos de café estarán atentos al cierre de las campañas y al desenlace de la jornada electoral que se avecina en el estado de México, Coahuila Nayarit y Veracruz.

CAÑONAZOS le dará seguimiento al final del proceso a 8 días de campaña electoral y once para la elección. En el estado de México el PRI mantiene una ventaja de pelo de rama.

TODO PARECE indicar que la batalle se decidirá por la capacidad de movilización de cada partido político, pero en estos menesteres el tricolor lleva ventaja.



PERO… siempre que el PRI llega con ventaja, según las encuestas, pierde las elecciones y si no pregúntenle a “Teto” Murguía a quien los sondeos a modo le daban amplia ventaja, los juarenses seguro recordarán la conclusión de la elección, nomás con 85 mil votitos lo superaron.

ACTUALMENTE visto esta que el PRI es el partido con más negativos por el que la gente no quiere, ni prefiere votar.

——-

“EL PACTO por la familia” que firmaron candidatos a la alcaldía de Torreón es una muestra del gran valor que tienen algunos políticos por la familia considerada el principal pilar y célula de la sociedad.

HACE algún tiempo aquí en Ciudad Juárez y Chihuahua organizaciones de la sociedad civil en pro de la familia intentaron promover este tipo de acuerdos con los candidatos a cargos de elección popular y pese a la instancia fueron pocos los resultados.

LAS PROPUESTAS fueron planteadas principalmente a candidatos del PRI y PAN pero en aquel entonces fueron rechazadas debido a las políticas del actual gobierno federal que consiente actitudes a favor de los matrimonios “gay” y otros.

EL LLAMADO que hizo la Red de Apoyo a la Familia allá en Coahuila, con el propósito de “erradicar” del Estado toda legislación que atente contra la patria potestad de los padres de familia como lo son los derechos sexuales de los niños y las niñas, las NOM 046 y las 048 y la distribución de anticonceptivos en centros escolares, es una acción que se debe replicar en todos los estados del país.