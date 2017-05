Conforme se acerca el 2018 habrá cambios en la presidencia

-Se va MaryToña de Desarrollo Social

-Y Ayala de Asentamientos Humanos

-Alejandra de la Vega arma batería de operadores

-Los movidos del PAN

-Panistas Vs Priistas

EMPIEZAN los reacomodos en la presidencia municipal. En los próximos días serán reasignadas nuevas cabezas en algunos de las direcciones, ya se escuchan nombres de los que podrían quedar desempleados.



EN LOS corrillos de Desarrollo Social se comenta que podría salir Marytoña por los nulos resultados alcanzados durante los meses que lleva al frente de la dirección.



LOS ENTERADOS dicen que la ex panista le mide el agua a los camotes para buscar la candidatura a la alcaldía por la vía independiente desde la plataforma que pisa en la dependencia.



ES OBVIO que el alcalde Armando Cabada no permitiría semejante abuso y agravio a su embestidura, la cual pretende mantener por otros tres años más.



DE CONCRETARSE la salida de María Antonieta Pérez Reyes de la dirección de Desarrollo Social el personal de esa dependencia espera al caballito de batalla Carlos Corona quien por ahora esta al frente de los Centros Comunitarios.



———





EN CASO de que la oficina de Centros Comunitarios quedará sin director, desde palacio municipal se dispondría del “comodín” y bien portado Alex Loaeza, a quien por ciento, Cabada ha borrado de su lista de prospectos para ocupar el cargo de presidente suplente una vez que vaya por la reelección.



LOAEZA sería la persona indicada para solucionar algunos problemillas que tienen en los centros comunitarios con la Comisión Federal de Electricidad debido a la falta de pago por el servicio de energía eléctrica.



TEMBIEN tienen broncas con la Junta Municipal de Aguas a la que le adeudan fuertes sumas por el servicio del vital líquido.





——



ENTRE LAS picuetas fuentes de la Unidad Administrativa Municipal igualmente se rumora que el abogado panista “rey de los amparos” Arturo Ayala tiene un piecito fuera de Asentamientos Humanos.



DE AYALA comentan que al igual que MaryToña también se perfila en la línea de tiradores por una candidatura, pero éste en Acción Nacional, el partido de sus amores.



PERO LAS aves de mal agüero, de esas que pululan en el bolillo azul, se adelantan y aseguran que Javier Corral no lo dejará llegar ni a la 5 de Mayo.

———-





LA QUE SI viene armando buena batería de operadores, es la empresaria Alejandra de la Vega, y lo hace con toda la venia del gobernador Javier Corral Jurado quien poco a poco va pagando la factura por los apoyos recibidos en su campaña.



EN LA ENTREGA de ayer comentamos que De la Vega difícilmente ganaría una contienda interna en Acción Nacional, ¡ah! pero con el apoyo de Corral tal vez sí conseguiría entrar como candidata externa.



ALE poco a poco va armando grupos de operadores integrados por priístas, panistas y gentes de la sociedad civil. Pronto daremos santo y seña de esos grupos y estrategias.

———-

Y YA QUE tocamos el esperado tema del 2018, en el PAN los más grillos mueven sus fichas, en ese partido son tres los nombres que se escuchan fuertemente:



EL FAMOSO Carlos Angulo Parra, recién salido de la nómina del Gobierno del Estado, ex diputado federal “gris” para unos y muy azul para otros.



DE ANGULO, que dicen los duchos no tiene ninguna posibilidad de alzarse con la candidatura. Otro nombre ya muy mencionado es el Alejandra de la Vega, alfil del gober corral también con pocas posibilidades de ser la abanderada, ya que si hay elección interna difícilmente la gana.



Y POR último, el representante del gobernador en esta ciudad Ramón Galindo quien es un fuerte competidor y con grandes posibilidades de llegar a ser, ya que se mueve como pez en el agua y acomoda sus fichas para lograr la codiciada candidatura.



LA MOTIVACIÓN de los panistas anda al cien porque le ven buenos espolones al PAN y grandes posibilidades de ganar en 2018. Aquí algunas sugerencias.



GONZÁLEZ MOCKEN VS Alejandra de la Vega ganaría sin duda González Moken.

Lilia Merodio VS Ramón Galindo ganaría Galindo.



GONZALEZ Moken VS Ramón Galindo, ahí si habría competencia, ya que los dos ya fueron alcaldes y saben los alcances que tienen.