Esposa defiende a Chávez Jr de video con mujeres

Luego de darse a conocer un polémico vídeo en el que aparece Julio César Chávez Jr rodeado de varias mujeres, su esposa Frida considera que todo fue orquestado para seguir dañando la imagen del boxeador.

Todo eso lo planearon para seguir fregándolo más”, dijo en una entrevista para ESPN.

“Esas mujeres estaban en el bar, las subieron, lo grabaron, como que él se acordaba, pero no me decía porque sabía que me iba a enojar”, agregó.

Según la esposa del “Hijo de la Leyenda”, perdieron el cheque que les otorgaron de la pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez y un reloj con valor aproximado de 40 mil dólares. El primero, después, apareció en Los Ángeles.

Mencionó que un video se tomó en el bar del lobyy del hotel en el que se encontraban hospedados y el otro, donde ya aparece Chávez Jr pasado de copas, en una habitación.

Este jueves empezaron a circular los videos del boxeador mexicano a través de las redes sociales.

El pasado sábado, Chávez Jr perdió por decisión unánime la pelea contra el jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez.

Chávez Jr. se va de fiesta y celebra su derrota entre mujeres…. Chávez Jr. se va de fiesta y celebra su derrota entre mujeres.Parece que no estaba tan triste por perder. Posted by excelsior.com.mx on Thursday, May 11, 2017

Fuente: Excélsior